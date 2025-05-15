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Renault готовит новый купе-кроссовер по типу BMW X6

Текст: Алиса Шашкова
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Первым купе-кроссовером в модельной линейке французской компании Renault был ее вседорожник Arkana, который уже покинул конвейер автопроизводителя. Но замена для него подоспеет уже в ближайшее время.

Накануне в интернет утекли шпионские фотографии нового кросс-купе, который тестируется на дорогах Южной Кореи. Машину заметили во время испытаний в плотной камуфляжной маскировке.

Несмотря на тайну, которую хранит об этом проекте Renault, тестовые прототипы выглядят как среднеразмерные SUV, то есть примерно как первооткрыватель этого популярного сегмента рынка – BMW X6.

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Прототип нового кросс-купе Renault

Главной изюминкой таких машин является их задняя часть кузова с дифференцированной посадкой, покатой крышей, спойлером и высокой поясной линией. Сквозь камуфляж заметно, что новый купе-кроссовер Renault получит задние фонари, разделенные крышкой багажника, а также идентификационную табличку на бампере.

Колеса машины выглядят как обычные и затемнены специальной краской, а боковины кузова новинки напоминают на недавно представленный Grand Koleos.

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Официальный тизер нового кросс-купе Renault

Новый кросс-купе французов, по слухам, будет построен на платформе CMA, используемой в автомобилях Volvo и Lynk&Co (обе входят в Geely Group). Эта «тележка» поддерживает электрификацию и обладает самыми современными системами безопасности и электронными водительскими ассистентами. 

Силовую установку новинка Renault может унаследовать у Grand Koleos, который использует под капотом систему E-Tech. В ее состав входит 3-цилиндровый 1,5-литровый мотор с турбонаддувом, работающий по циклу Миллера, а также две электрические силовые установки. В итоге совокупная отдача этой связки достигает 245 лошадиных сил.

Запуск новой модели «Рено» запланирован на ближайшие месяцы. 

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Фото:Соцсети, Renault

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