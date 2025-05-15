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Mitsubishi Pajero Mini может превратиться в кроссовер с полным приводом и родственными связями с Nissan

Текст: Алексей Шмидт
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Вслед за слухами о том, что Mitsubishi готовит возрождение своего знаменитого внедорожника Pajero, в Сеть утекла информация о потенциальных планах также выпустить его мини-версию, которая раньше продавалась под именем Pajero Mini.

Знаменитый своими компактными размерами и продвинутыми качествами, демонстрируемыми на бездорожье, автомобиль рискует вернуться в строй в совершенно ином амплуа и при частичном участии Nissan.

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Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero Mini (Response)

Как пишет портал «BestCarWeb», разработать с нуля маленькую раму будет слишком дорого и трудозатратно, поэтому новый «Паджеро Мини» может оказаться не внедорожником, а кроссовером с полным приводом. 

В его основу может лечь архитектура совместного предприятия Mitsubishi и Nissan NMKV, использующаяся для кей-каров. «Тележка» предусматривает установку под капот машины 660-кубового турбомотора, работающего в составе «мягкого» гибрида. Кроме того, не исключен вариант с подзаряжаемым гибридом (PHEV). 

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Рендер нового Mitsubishi Pajero Mini (BestCarWeb)

Ожидается, что автомобиль получит ретро-современный дизайн, сочетающий в себе угловатый стиль со светодиодной оптикой и новейшим оборудованием безопасности.

У машины будет высокий дорожный просвет и защитный пластиковый обвес по периметру кузова, а также система полного привода (вероятно, в виде обычной муфты).

Инсайдеры из Японии полагают, что новый Pajero Mini в случае его выхода в продажу не сможет демонстрировать те же способности, что раньше, на бездорожье. Поэтому рассматривать его как полноценный внедорожник не стоит. Скорее всего это будет небольшой кроссовер с ездовыми настройками, адаптированными электроникой для коротких проездов по проселочным дорогам. 

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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