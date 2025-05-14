Раскрыты самые аэродинамичные автомобили Audi в истории

Эффективность автомобиля во многом обеспечивается его кузовом, который дизайнеры и инженеры стремятся сделать не только привлекательным, но и аэродинамичным. Причем чем ниже его лобовое сопротивление, тем лучше.

Немецкий автопроизводитель Audi всегда ставил во главу угла этот показатель. Вот семь его автомобилей, которые могут похвастаться образцовой аэродинамикой.

Audi 100

Один из самых аэродинамичных автомобилей «Ауди» в истории и одна из важнейших моделей ингольштадтского автопроизводителя. Машина существует с конца 60-х, но наиболее знакома сегодня своим вариантом из 90-х годов.

Коэффициент лобового сопротивления «сотки» составлял 0,30 Cx – мировой рекорд в своей категории, который сегодня не достижим даже некоторым современным автомобилям.

Audi 90 IMSA GTO

Гоночный автомобиль, основанный на популярных массовых моделях Audi 80 и Audi 90 в кузове B3. Помимо выдающейся аэродинамики машина могла похвастать своим низким весом всего в 1,2-тонны.

Audi R18 e-tron quattro

Еще один автомобиль, созданный специально для гонок. Прототип, принимавший участие в гонках 24-часа Ле-Мана и чемпионате WEC, обладал исключительно продуманной аэродинамикой и весом всего в 875 кг. Приводил в движение его не электромотор, а гибридная система на базе мотора V6 TDI.

Audi Scorpion

Машина, в которой во главу угла поставили аэродинамику, одновременно с этим является одной из самых неизвестных моделей компании. Прототип, так и не увидевший свет, считается «уличной» версией гоночного купе R18.

Несмотря на традиционный внешний вид машина оснащалась силовой установкой TDI мощностью до 550 лошадиных сил. Сегодня найти ее можно только в музее Августа Хорьха в Германии.

Audi 80 CD

Также известный, как B2, роскошный седан, продававшийся с конца 70-х по середину 80-х несмотря на свои угловатые формы удивлял идеальными аэродинамичными характеристиками во втором поколении.

А благодаря низкому весу, который едва превышал тонну, машина выделялась неплохой динамикой несмотря на моторы мощностью от 70 до 136 «сил», а также топливной экономичностью.

Audi A2

Если в истории Audi был инновационный автомобиль, то это A2. Маленький хэтчбек, построенный из алюминия, обладал смехотворным расходом топлива благодаря низкой массе и аэродинамике. Что интересно, несмотря на крошечные размеры внутри A2 был просторной машиной.

Audi A6

Один из последних релизов автопроизводителя из Ингольштадта стал одним из самых продвинутых среди всех моделей компании. Коэффициент аэродинамического сопротивления машины составлял всего 0,26 Сx, что для седана E-класса длиной 5 метров является невероятно хорошим показателем.