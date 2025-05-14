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Раскрыты самые аэродинамичные автомобили Audi в истории

Текст: Ростислав Архипов
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Эффективность автомобиля во многом обеспечивается его кузовом, который дизайнеры и инженеры стремятся сделать не только привлекательным, но и аэродинамичным. Причем чем ниже его лобовое сопротивление, тем лучше. 

Немецкий автопроизводитель Audi всегда ставил во главу угла этот показатель. Вот семь его автомобилей, которые могут похвастаться образцовой аэродинамикой.

Audi 100

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Один из самых аэродинамичных автомобилей «Ауди» в истории и одна из важнейших моделей ингольштадтского автопроизводителя. Машина существует с конца 60-х, но наиболее знакома сегодня своим вариантом из 90-х годов.

Коэффициент лобового сопротивления «сотки» составлял 0,30 Cx – мировой рекорд в своей категории, который сегодня не достижим даже некоторым современным автомобилям. 

Audi 90 IMSA GTO

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Гоночный автомобиль, основанный на популярных массовых моделях Audi 80 и Audi 90 в кузове B3. Помимо выдающейся аэродинамики машина могла похвастать своим низким весом всего в 1,2-тонны.

Audi R18 e-tron quattro

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Еще один автомобиль, созданный специально для гонок. Прототип, принимавший участие в гонках 24-часа Ле-Мана и чемпионате WEC, обладал исключительно продуманной аэродинамикой и весом всего в 875 кг. Приводил в движение его не электромотор, а гибридная система на базе мотора V6 TDI.

Audi Scorpion

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Машина, в которой во главу угла поставили аэродинамику, одновременно с этим является одной из самых неизвестных моделей компании. Прототип, так и не увидевший свет, считается «уличной» версией гоночного купе R18. 

Несмотря на традиционный внешний вид машина оснащалась силовой установкой TDI мощностью до 550 лошадиных сил. Сегодня найти ее можно только в музее Августа Хорьха в Германии. 

Audi 80 CD

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Также известный, как B2, роскошный седан, продававшийся с конца 70-х по середину 80-х несмотря на свои угловатые формы удивлял идеальными аэродинамичными характеристиками во втором поколении.

А благодаря низкому весу, который едва превышал тонну, машина выделялась неплохой динамикой несмотря на моторы мощностью от 70 до 136 «сил», а также топливной экономичностью. 

Audi A2

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Если в истории Audi был инновационный автомобиль, то это A2. Маленький хэтчбек, построенный из алюминия, обладал смехотворным расходом топлива благодаря низкой массе и аэродинамике. Что интересно, несмотря на крошечные размеры внутри A2 был просторной машиной. 

Audi A6

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Один из последних релизов автопроизводителя из Ингольштадта стал одним из самых продвинутых среди всех моделей компании. Коэффициент аэродинамического сопротивления машины составлял всего 0,26 Сx, что для седана E-класса длиной 5 метров является невероятно хорошим показателем. 

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Фото:Audi

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