Владелец Lexus LX 570 из Китая проехал почти 900 тысяч км и отреставрировал внедорожник до состояния нового

Большинство людей покупает автомобиль и проезжают на нем от 50 до 100 тысяч км, а затем избавляются, приобретая новый. Но для владельца внедорожника Lexus LX 570 из Китая это оказалось непосильной моральной задачей.

Мужчина проехал на нем 888 тысяч 852 км и связывал с автомобилем лучшие годы своей жизни. Поэтому вместо того, чтобы отправить его в утиль, он решил восстановить машину до практически нового состояния.

Сколько лет внедорожнику не уточняется, но Lexus LX 570 был представлен в 2007 году, а покинул конвейер в 2021-м.

Судя по тому, как выглядит автомобиль на фото, речь идет о машине, выпущенной в период с 2008 по 2010 год.

Скриншоты с YouTube

Несмотря на то, что владелец до глубины души любил внедорожник, очевидно, он не баловал его частым обслуживанием.

Специалисты разобрали внедорожник и поняли, что шасси, двигатель, экстерьер и интерьер автомобиля потребуют капитального ремонта.

Мотор пришлось менять вместе с проводами, жгутами и шлангами, поскольку некоторые его компоненты в момент демонтажа попросту распались на части. Все резиновые детали были практически уничтожены, а металл изъела ржавчина.

Состояние ходовой части продемонстрировало, что машина за годы эксплуатации прошла через огонь, воду и медные трубы, но продолжала исправно работать даже несмотря на ужасающее техническое состояние.

После исправления всех механических нюансов сотрудники сервиса взялись за установку панелей кузова, их шлифовку и перекрашивание, а также за перенастройку подвески.

В последнюю очередь был восстановлен интерьер автомобиля, который было решено отделать бежевой кожей.

При покупке в автосалоне владелец заплатил за свой Lexus LX 570 83 тысячи долларов (6,6 миллиона рублей). Сегодня его рыночная цена в Китае составляет от 9 до 17 тысяч долларов (718 – 1,4 миллиона рублей).

По словам мужчины, реставрация автомобиля обошлась ему в 13 тысяч долларов (чуть дороже 1 миллиона рублей).