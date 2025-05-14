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Владелец Lexus LX 570 из Китая проехал почти 900 тысяч км и отреставрировал внедорожник до состояния нового

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Большинство людей покупает автомобиль и проезжают на нем от 50 до 100 тысяч км, а затем избавляются, приобретая новый. Но для владельца внедорожника Lexus LX 570 из Китая это оказалось непосильной моральной задачей. 

Мужчина проехал на нем 888 тысяч 852 км и связывал с автомобилем лучшие годы своей жизни. Поэтому вместо того, чтобы отправить его в утиль, он решил восстановить машину до практически нового состояния. 

Сколько лет внедорожнику не уточняется, но Lexus LX 570 был представлен в 2007 году, а покинул конвейер в 2021-м. 

Судя по тому, как выглядит автомобиль на фото, речь идет о машине, выпущенной в период с 2008 по 2010 год.

lx 570 repair
Скриншоты с YouTube

Несмотря на то, что владелец до глубины души любил внедорожник, очевидно, он не баловал его частым обслуживанием.

Специалисты разобрали внедорожник и поняли, что шасси, двигатель, экстерьер и интерьер автомобиля потребуют капитального ремонта.

Мотор пришлось менять вместе с проводами, жгутами и шлангами, поскольку некоторые его компоненты в момент демонтажа попросту распались на части. Все резиновые детали были практически уничтожены, а металл изъела ржавчина.

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Состояние ходовой части продемонстрировало, что машина за годы эксплуатации прошла через огонь, воду и медные трубы, но продолжала исправно работать даже несмотря на ужасающее техническое состояние. 

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После исправления всех механических нюансов сотрудники сервиса взялись за установку панелей кузова, их шлифовку и перекрашивание, а также за перенастройку подвески.

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В последнюю очередь был восстановлен интерьер автомобиля, который было решено отделать бежевой кожей.

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При покупке в автосалоне владелец заплатил за свой Lexus LX 570 83 тысячи долларов (6,6 миллиона рублей). Сегодня его рыночная цена в Китае составляет от 9 до 17 тысяч долларов (718 – 1,4 миллиона рублей).

По словам мужчины, реставрация автомобиля обошлась ему в 13 тысяч долларов (чуть дороже 1 миллиона рублей). 

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Фото:Mechanic PVN/YouTube

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