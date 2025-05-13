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Mitsubishi может выпустить перелицованный минивэн Nissan

Текст: Алиса Шашкова
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Mitsubishi в рамках партнерских отношений с Nissan планирует вывести на определенные рынки сбыта новую модель, которая расположится в сегменте вместительных минивэнов. 

Компании предстоят напряженные ближайшие годы, в рамках которых она собирается выпустить серийную версию концепт-кара DST Concept, новое поколение внедорожника Pajero Sport, а также представить новую генерацию кроссвэна Xpander.

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Глобальный план Mitsubishi на ближайшие годы

Но помимо этих моделей в азиатской линейке Mitsubishi может также появиться некий минивэн, подробностей о котором практически нет.

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Nissan Serena

Журналисты утверждают, что это будет не готовящийся к премьере минивэн Delica нового поколения, а автомобиль, созданный усилиями Nissan.

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Nissan Primastar

В качестве кандидатов на это звание называют Nissan Serena, Nissan Primastar, а также Nissan NV350.

Скорее всего речь идет о последней. Более того, у этой модели уже есть разновидность, которая продается как Mitsubishi (коммерческий грузовик Fuso).

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Nissan NV350

В качестве движущей такой минивэн должен задействовать собственный мотор 4N15. Это дизельный 2,4-литровый агрегат, максимальная мощность которого варьируется от 154 до 181 лошадиной силы, а крутящий момент равен от 380 до 430 Нм. 

Ожидается, что новинка Mitsubishi будет отличаться собственным внешним видом, но незначительно. Благодаря этому компании удастся заметно сэкономить на это проекте и сосредоточить финансовые возможности на более перспективных моделях собственной разработки. 

Презентация машины может состояться уже в этом году. Первым рынком для нее выступят Филиппины. 

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Фото:Mitsubishi, Nissan

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