Mitsubishi может выпустить перелицованный минивэн Nissan

Mitsubishi в рамках партнерских отношений с Nissan планирует вывести на определенные рынки сбыта новую модель, которая расположится в сегменте вместительных минивэнов.

Компании предстоят напряженные ближайшие годы, в рамках которых она собирается выпустить серийную версию концепт-кара DST Concept, новое поколение внедорожника Pajero Sport, а также представить новую генерацию кроссвэна Xpander.

Глобальный план Mitsubishi на ближайшие годы

Но помимо этих моделей в азиатской линейке Mitsubishi может также появиться некий минивэн, подробностей о котором практически нет.

Nissan Serena

Журналисты утверждают, что это будет не готовящийся к премьере минивэн Delica нового поколения, а автомобиль, созданный усилиями Nissan.

Nissan Primastar

В качестве кандидатов на это звание называют Nissan Serena, Nissan Primastar, а также Nissan NV350.

Скорее всего речь идет о последней. Более того, у этой модели уже есть разновидность, которая продается как Mitsubishi (коммерческий грузовик Fuso).

Nissan NV350

В качестве движущей такой минивэн должен задействовать собственный мотор 4N15. Это дизельный 2,4-литровый агрегат, максимальная мощность которого варьируется от 154 до 181 лошадиной силы, а крутящий момент равен от 380 до 430 Нм.

Ожидается, что новинка Mitsubishi будет отличаться собственным внешним видом, но незначительно. Благодаря этому компании удастся заметно сэкономить на это проекте и сосредоточить финансовые возможности на более перспективных моделях собственной разработки.

Презентация машины может состояться уже в этом году. Первым рынком для нее выступят Филиппины.