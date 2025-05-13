Семиместный Renault Duster готовится к официальному дебюту с другим дизайном и новым именем

Кроссовер Duster перебрался в новое поколение в Европе еще в конце 2023 года (под маркой Dacia), а затем машину начали продавать на других рынках под брендом Renault. Вопреки слухам «паркетник» сохранил 5-местный салон. Но вскоре у этой популярной модели появится более вместительная разновидность, которая получит собственное название.

Речь идет о кроссовере Renault Boreal, который готовят к выпуску в Латинской Америке. Автомобиль заявлен как глобальная модель, а это значит, что продавать его будут в других странах.

Неофициальный рендер нового кроссовера Renault Boreal

Официальная премьера машины должна состояться через несколько месяцев, но в Сети уже появился ее неофициальный цифровой рендеринг, демонстрирующий окончательную версию трехрядного вседорожника.

Дизайнеры «QuatroRodas» предполагают, что 7-местному родственнику Renault Duster (машины построят на одинаковой платформе) предстоит примерить на себя черную решетку радиатора с встроенным в нее логотипом марки, фары с отдельными блоками светодиодных ДХО и бампер сложной формы.

Кроме того, кроссоверу могут достаться облицованные пластиком колесные арки и нижние части дверей, а также узкие задние фонари и угловатые кузовные панели.

Неофициальный рендер нового кроссовера Renault Boreal

По габаритам Boreal должен превзойти Duster, оказавшись практически идентичным другой SUV-модели – Bigster. Для того, чтобы уместить в салоне кроссовера третий ряд сидений, ему придется растянуться на 230 м в длину и на 43 мм увеличиться в размере колесной базы.

Внутри кроссовера может дебютировать акустическая система Arkamys, мультимедийная система с 10,1-дюймовым сенсорным экраном, а также 7- или 10-дюймовая цифровая комбинация приборов.

В арсенал модели точно войдет 2-зонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона и панорамный люк в крыше.

Варианты двигателей Renault Boreal должен унаследовать у Duster. Ожидается, что машине будут положены гибридные и мягко-гибридные силовые установки, а также 1,3-литровый бензиновый турбомотор на 167 лошадиных сил.