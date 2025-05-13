Любимец охотников и рыбаков сохранит внедорожные качества и станет еще большим бруталом

Рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport представлен на рынке в нынешнем поколении с далекого 2015 года. Несмотря на несколько обновлений машина все это время выглядит плюс-минус одинаковой. Ее дизайн, как и техническая часть, успели заметно устареть, а значит что популярному вездеходу в среде охотников и рыбаков вскоре понадобится смена генерации.

Как сообщает японский портал «Best Car», новое поколение «Паджеро Спорт» выйдет в 2026 году и заметно поменяется внешне. От прежних плавных линий кузова внедорожника не останется и следа. Вместо этого популярной модели «Митсубиши» достанутся квадратные и грубые формы.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero Sport

Спереди машину ждет появление более высокого капота, под которым расположатся крупные блоки фар с необычной светодиодной «подводкой», а также прямоугольная решетка радиатора и необычный бампер с имитацией защиты.

Колесные арки нового Pajero Sport могут примерить пластиковые накладки, окрашенные в цвет кузова, а задняя дверь оказаться более прямой с П-образными фонарями и надписью «PAJERO» посередине.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero Sport

Ожидается, что Mitsubishi заметно улучшит интерьер внедорожника с оглядкой на кроссовер Outlander. Салон машины ждет появление более качественных материалов отделки и современных технологий, а также более удобного третьего ряда сидений.

Шасси Mitsubishi L200/Triton

Что касается техники, то автомобилю обещают сохранение оригинального трапециевидного балочного шасси с собственной технологией полного привода.

Силовая конфигурация машины может включить в себя 2,4-литровый 4-цилиндровый дизельный турбомотор, известный по пикапу L200 нового поколения, мощность которого составит 204 лошадиные силы.

Конструкция рамы будет спроектирована таким образом, чтобы обеспечить в Pajero Sport дополнительное место для аккумулятора подключаемой гибридной системы (PHEV).