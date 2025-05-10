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Новый маленький хэтчбек Suzuki за 560 тысяч рублей почти готов к премьере

Текст: Алексей Шмидт
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Suzuki близка к тому, чтобы выпустить новое поколение своего бюджетного хэтчбека Alto. Ожидается, что реформенная 5-дверка появится в продаже в Японии в третьем квартале 2026 года. А пока этот проект продолжает обрастать подробностями, то и дело частично утекающими в Сеть.

Инсайдеры полагают, что официальный анонс следующего Alto будет сделан в июне этого года. Машина должна перебраться на модернизированную платформу Heartect, благодаря которой хэтчбек «похудеет» приблизительно на 100 кг.

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Suzuki Alto текущего поколения

Сокращение веса благотворным образом скажется на его показателях расхода топлива, которое будет поддержано новейшей мягко-гибридной технологией с 48-вольтовым электрическим довеском вместо 12-вольтового.

В систему будет также включен маленький электромотор мощностью примерно 10 кВт (13,5 л.с.), который может обеспечить до трети общей производительности машины.

Японский портал «Response» прогнозирует новому Alto существенные перемены в дизайне. Причем затронуть он может не только переднюю часть кузова, но и боковины машины. 

alto 2026
Неофициальный рендер нового поколения Suzuki Alto

Автомобилю обещают новые фары, составленные в единый блок, переделанный бампер, новые более аэродинамичные колесные диски, обновленные крылья и даже новые двери с другими выштамповками. 

В арсенал машины должно войти модернизированное оборудование, которое повысит удобство бюджетника и улучшит его безопасность.

В качестве цены будущего Alto японские инсайдеры называют сумму около 1 миллиона иен, что при пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу составляет примерно 560 тысяч рублей. 

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Фото:Response, Suzuki

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