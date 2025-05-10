Новый маленький хэтчбек Suzuki за 560 тысяч рублей почти готов к премьере

Suzuki близка к тому, чтобы выпустить новое поколение своего бюджетного хэтчбека Alto. Ожидается, что реформенная 5-дверка появится в продаже в Японии в третьем квартале 2026 года. А пока этот проект продолжает обрастать подробностями, то и дело частично утекающими в Сеть.

Инсайдеры полагают, что официальный анонс следующего Alto будет сделан в июне этого года. Машина должна перебраться на модернизированную платформу Heartect, благодаря которой хэтчбек «похудеет» приблизительно на 100 кг.

Suzuki Alto текущего поколения

Сокращение веса благотворным образом скажется на его показателях расхода топлива, которое будет поддержано новейшей мягко-гибридной технологией с 48-вольтовым электрическим довеском вместо 12-вольтового.

В систему будет также включен маленький электромотор мощностью примерно 10 кВт (13,5 л.с.), который может обеспечить до трети общей производительности машины.

Японский портал «Response» прогнозирует новому Alto существенные перемены в дизайне. Причем затронуть он может не только переднюю часть кузова, но и боковины машины.

Неофициальный рендер нового поколения Suzuki Alto

Автомобилю обещают новые фары, составленные в единый блок, переделанный бампер, новые более аэродинамичные колесные диски, обновленные крылья и даже новые двери с другими выштамповками.

В арсенал машины должно войти модернизированное оборудование, которое повысит удобство бюджетника и улучшит его безопасность.

В качестве цены будущего Alto японские инсайдеры называют сумму около 1 миллиона иен, что при пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу составляет примерно 560 тысяч рублей.