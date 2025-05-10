Mazda MX-5 может стать электричкой: радикальное будущее культового японского родстера

Актуальная Mazda MX-5 удерживается на рынке уже дольше 10 лет, оставаясь антитезой гораздо более тяжелым электрическим спорткарам. Машина комплектуется классическим атмосферным 4-цилиндровым бензиновым мотором и, казалось, не собирается отказываться от своего текущего амплуа. Но все может измениться уже в ближайшее время.

Накануне британский портал «Auto Express» обнаружил патенты на MX-5, оснащенным электрическим приводом. Воспользовавшись этими схематическими изображениями авторы зарубежного издания подготовили неофициальные рендерные картинки «батарейной» версии популярного родстера «Мазды».

Неофициальный рендер Mazda MX-5 EV

Документы, появившиеся в патентной базе США в апреле этого года, показывают батареи, расположенные в секции туннеля трансмиссии на некоем автомобиле, который схож по размерам и силуэту с MX-5.

Патентное изображение нового электромобиля Mazda

Это достаточно инновационный метод интеграции аккумулятора, который используется для сохранения традиционных размеров машины, ее формы и распределения веса.

Информации о химическом составе аккумулятора практически нет, но он может быть либо простым литий-ионным, либо самым современным твердотельным.

Наиболее логичным выбором двигателей для машины могут стать электромоторы уже существующего седана Mazda 6e мощностью 241 л.с. и 254 л.с. — оба с крутящим моментом 320 Нм.

Неофициальный рендер Mazda MX-5 EV

Ожидается, что электрическая Mazda MX-5 получит дизайн, схожий с концепт-каром Iconic SP, намекавшим на возрождение купе RX-7. Но и это еще не все.

Согласно патентной заявки, MX-5 собираются выпускать не только в электрическом варианте, но и в обычной модификации с ДВС (вероятно, с двигателем внутреннего сгорания Skyactiv-Z).

Новый силовой агрегат в гамме автопроизводителя из Хиросимы станет ядром современной линейки Mazda и будет соответствовать стандартам выбросов «Евро-7», но появится не раньше 2027 года. А это значит, что ждать дебюта новой MX-5 с ним придется как минимум несколько лет.