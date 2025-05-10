Новый недорогой семиместный кроссовер Mitsubishi может появиться уже в этом году

Не так давно японский автопроизводитель Mitsubishi объявил о своих планах на будущее, подтвердив, что собирается вывести в продажу на развивающиеся рынки новый 7-местный вседорожник. В его основу может лечь концепция DST, представленная в 2024 году на Филиппинском международном автосалоне.

Согласно свежей информации, выход в продажу серийного семиместного кроссовера Mitsubishi запланирован на конец этого года.

Концепт-кар Mitsubishi DST

Прототип DST, показанный в прошлом году, использовал ту же концепцию дизайна, что и современный «паркетник» Mitsubishi XForce.

Машину оснастили бумерангообразными светодиодными фарами и большой решеткой радиатора, вдохновленной Outlander, а корме добавили аэродинамичное оформление и Y-образные фонари.

Автомобиль выделялся крупными размерами как кузова, так и колесной базы, обеспечивающими ему пространство для трех рядов сидений.

Если верить слухам, серийная вариация шоу-кара DST будет оснащена независимой системой кондиционирования второго ряда, а в крыше машины установят панорамный люк.

Что касается мощностных характеристик, то серийная версия нового кроссовера Mitsubishi, скорее всего, будет использовать полуторалитровый двигатель MIVEC, работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT на 104 лошадиные силы.

Полноценные подробности о новом 7-местном кроссовере Mitsubishi обещают раскрыть ближе к его официальной премьере, то есть к концу 2025 года.