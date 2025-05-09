Skoda представила новый Enyaq RS: мощность 340 л.с, запас хода 550 км

В январе Skoda представила модернизированный кроссовер Enyaq, а теперь чешский автопроизводитель расширяет линейку этой модели «заряженной» модификацией с индексом RS. Электрический вседорожник заимствует силовой агрегат у недавно дебютировавшего «паркетника» Elroq RS и способен удивить своей мощностью.

Согласно заявленным характеристикам, Enyaq RS будет задействовать два электромотора и систему полного привода. Максимальная отдача его двигателей составит 340 лошадиных сил, а на разгон с места до ста километров в час будет уходить 5,4-секунды. Это быстрее, чем делает его более компактный родственник Elroq RS.

Максимальная скорость машины составит 180 километров в час, а благодаря аккумулятору емкостью 79 кВт/ч автомобиль будет способен ехать без подзарядки на протяжении 550 км.

Для того, чтобы пополнить запас батареи от 10 до 80%, понадобится всего 26 минут (при мощности зарядки до 185 кВт).

Помимо более мощных двигателей Enyaq RS получил прогрессивную систему рулевого управления и модифицированную подвеску с оптимизированными настройками амортизаторов, занижающими клиренс на 15 мм спереди и 10 мм сзади.

Адаптивное управление шасси (DCC) предложат в качестве опции, как и более мощные двухпоршневые суппорты на передней оси.

Новый Skoda Enyaq RS

Отличия в салоне нового Enyaq RS включат в себя новые материалы отделки, а также декор, имитирующий карбон, спортивный руль с подогревом, плюс сиденья с выраженной боковой поддержкой, подогревом и функцией массажа.

В продажу машина поступит в ближайшее время. Сколько она будет стоить пока не объявлено, но, скорее всего, автомобиль окажется одним из самых дорогих, если не самым дорогим в гамме версий этой модели.