Самую странную Mazda MX-5 из Top Gear продают за 3,1 миллиона рублей

В 2022 году в шоу Top Gear показали автомобиль, который местами выглядел как Mazda MX-5, но при этом был оснащен мотором Ford V8. На днях он всплыл на одной из американских досок объявлений.

Кастомный автомобиль получил имя Odd Rod. Машину создал бывший сотрудник магазина Ford Томми Райхельдерфер. Будучи инженером по профессии, он медленно, но верно приобретал все навыки, необходимые для создания идеального по его мнению автомобиля.

Mazda Odd Rod

В результате получилось творение, почти полностью созданное его собственными руками.

Mazda, в которую был установлен мотор Ford V8, лишилась капота, решетки радиатора, бампера и крыльев, поскольку двигатель в нее попросту не помещался. Вместо них автомобилю достался собственный «гриль», две круглых фары и бампер в виде ковша.

Пару мотору V8 от Ford составила 5-ступенчатая механическая коробка передач Tremec, шестипоршневые передние тормоза Wilwood и 4-поршневые сзади, койловеры BC и детали подвески от V8 Roadster.

На момент премьеры в Top Gear American Tuned с Робом Дамом максимальная мощность необычной Mazda составляла свыше 450 лошадиных сил. И это при весе менее 1 тонны с полностью заправленным бензобаком.

По словам владельца машины, он вложил в проект более 100 тысяч долларов (порядка 8 миллионов рублей), но продать машину собирается всего за 37 тысяч 500 долларов (примерно 3,1 миллиона рублей).