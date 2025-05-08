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Гроза бездорожья от Mitsubishi рискует превратиться в легковушку за 1,4 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Mitsubishi Pajero Mini

Слухи о скором возвращении в строй внедорожника Mitsubishi Pajero ходят на протяжении последних нескольких лет, но официального их подтверждения до сих пор нет. Но недавно спекуляции начали затрагивать проект его мини-версии, которая, если верить инсайдерским утечкам, также в планах, но появится чуть позже. 

Более того, из знаменитого своими качествами на бездорожье Pajero Mini рискует превратиться в бюджетный легковой автомобиль, которому будет противопоказано съезжать с асфальта.

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Оригинальный Mitsubishi Pajero Mini

Журнал «Best Car» сообщает о том, что работы над новым «Паджеро Мини» идут полным ходом. При этом машина не будет никоим образом связана с оригинальным «Паджеро», который появится в ближайшие годы, а окажется построена на другой платформе. 

В качестве нее, по слухам, задействована архитектура, лежащая в основе Delica Mini – еще одного автомобиля, не пересекающегося никоим образом, кроме названия, с оригиналом.

Использование этой «тележки» подразумевает под собой, что Pajero Mini станет легковым кроссовером без каких-то поползновений в сторону истинных субкомпактных внедорожников вроде Suzuki Jimny. 

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Неофициальный рендер возрожденного Mitsubishi Pajero Mini (BestCar)

Вместе с шасси новинка Mitsubishi собирается унаследовать у «Делики Мини» малолитражный 660-кубовый турбированный мотор, пару которому составляет электрический довесок. Максимальная отдача такой связки должна оказаться равна примерно 67 лошадиным силам.

В качестве коробки новый Pajero Mini может получить вариатор, а полноприводная трансмиссия для него будет предлагаться в качестве опции и представлять собой 4WD, реализованный посредством электро-механической муфты на задней оси. 

Возродить Mitsubishi Pajero Mini, по слухам, собираются уже в следующем году. В качестве ориентировочной цены машины в Японии называют сумму в 2,5 миллиона иен или примерно 1,4 миллиона рублей.

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Фото:BestCar, Mitsubishi

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