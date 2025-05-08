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Suzuki выпустит спорткар с открытым верхом за 1,6 миллиона рублей

Текст: Михаил Романченко
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Серийная версия родстера Suzuki Cappuccino увидела свет в 1991 году спустя 2 года после премьеры в виде концепт-кара на автосалоне в Токио. Машина получила длинный нос и короткую палубу, а также была оснащена мотором мощностью 64 лошадиные силы, что по тем временам являлось пределом для такого компактного автомобиля. 

Несмотря на завидную популярность среди японских покупателей продажи Cappuccino были прекращены в 1998 году. Но, как оказалось, не навсегда.

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Оригинальный Suzuki Cappuccino

По информации японских СМИ, Suzuki работает над новым поколением Cappuccino, которое должно оказаться крупнее и интереснее своего предшественника. Машине обещают длину в 3,9-метра, ширину в 1,7-метра, высоту в 1,3-метра и колесную базу в 2,4-метра.

Внешне автомобиль должен выделиться передней частью кузова, напоминающей новое поколение хэтчбека Swift, а также крупной решеткой радиатора и необычным утопленным по центру капотом. 

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Неофициальный рендер нового Suzuki Cappuccino

Машина продолжит предлагаться как 2-дверный родстер с открытым верхом и мягкой крышей. Внутри нее собираются расположить полностью цифровую приборную панель и большой экран информационно-развлекательной системы.

Что касается силового агрегата, то он точно будет мощнее предшественника. В качестве вариантов Suzuki сейчас рассматривает 1,3-литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор, либо 1,6-литровую атмосферную «четверку». Помогать им предстоит механической коробке передач и 6-диапазонному «автомату». В случае с младшим двигателем отдача должна составить примерно 120 лошадиных сил, тогда как более объемный может оказаться еще мощнее. 

Инсайдеры уже обозначили для новинки предварительную цену, которая по их информации будет стартовать с отметки в 2,8 миллиона иен или 1,6 миллиона рублей.

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Фото:Motor-Fan, Suzuki

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