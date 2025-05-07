Toyota предложила владельцам «чипануть» свои GR Yaris без потери гарантии

Toyota представила обновленную версию своего «заряженного» хэтчбека GR Yaris в апреле этого года, доработав машину снаружи и внутри.

Но японцы решили не оставлять без обновок и нынешних владельцев дореформенных «хот-хэтчей», неожиданно предложив для них «чип-тюнинг», который откроет для 3-цилиндрового мотора дополнительные цифры крутящего момента. Причем сделать это можно будет не потеряв заводскую гарантию на машину.

Toyota GR Yaris

«Чипануть» предлагается стандартный 1,6-литровый мотор GR Yaris, который с новым программным обеспечением по цене в 995 фунтов стерлингов (примерно 108 тысяч рублей) сможет прибавить 19 Нм момента до 379 Нм.

Это ниже, чем пиковый крутящий момент реформенного GR Yaris (400 Нм), но все же ближе к нему с точки зрения тяговой мощности, чем в заводском варианте.

Обновление ПО предлагает также специальные спортивные настройки рулевого управления и персонализированные настройки дроссельной заслонки.

Кроме того, «чип-тюнинг» позволит владельцам полноприводных хэтчбеков GR-Four выбрать вместо стандартного распределения мощности по осям в 60:40 варианты 55:45, 45:55 и даже 30:70 в самой спортивной модификации.

Несмотря на улучшенные показатели крутящего момента в Toyota обещают, что выбросы двигателя в атмосферу останутся прежними, поэтому владельцам можно не беспокоиться о дополнительных налоговых последствиях.

Что самое важное, дилерам, которые будут устанавливать новое опциональное ПО на GR Yaris, было строго-настрого наказано сохранять официальную гарантию на «чипованные» машины, что было бы невозможно, если бы Toyota не одобрила это обновление.