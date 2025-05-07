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Новый бюджетный 7-местный кроссовер Suzuki получит гибридную тягу

Текст: Ростислав Архипов
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Suzuki продолжает расширять свою модельную линейку кроссоверов. На очереди в ней сейчас стоит некий трехрядный SUV, который, по слухам, будет построен на основе «паркетника» Grand Vitara. Машина позиционируется как бюджетный, но при этом крупный кроссовер с семью посадочными местами. Накануне об этом проекте появились свежие подробности.

Инсайдеры полагают, что удлиненная версия Grand Vitara будет черпать вдохновение с оригинальной 5-местной модели не только внешне, но и технически. Обе машины получат одинаковую платформу, дизайн и силовые агрегаты, а также набор функций.

Если эта информация подтвердится, то новый крупный кроссовер Suzuki будет предлагаться с гибридной силовой установкой на базе полуторалитрового ДВС, а также с гибридными агрегатами производства Toyota. Варианты трансмиссий должны включить в себя как механические, так и автоматические коробки передач, а привод можно будет выбирать из переднего или полного.

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5-местный Suzuki Grand Vitara

В отличие от короткой версии Grand Vitara новый семиместный вседорожник получит расширенный набор функций, в том числе систему автономного управления второго уровня. В арсенал автомобиля должны войти шесть подушек безопасности уже в базовой комплектации и камеры кругового обзора, а также панорамный люк в крыше и функциональные рейлинги.

Внутри кроссовера могут разместить «мультимедийку» с большим сенсорным экраном, акустическую систему премиум-класса и рядом других функций. 

Машину ждут небольшие изменения в экстерьере, а сама она должна оказаться длиннее и просторнее, чем 5-местный «Гранд Витара». 

Презентация нового 7-местного кроссовера Suzuki может состояться до конца нынешнего года.

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Фото:Suzuki

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