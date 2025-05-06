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Более практичный вариант Renault Duster, который будет работать на алкоголе, показался в новом обличии

Текст: Ростислав Архипов
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Renault собирается выпустить новый крупный кроссовер, который начнет свой жизненный путь в Латинской Америке. Уже известно, что машину назовут Boreal, но как она будет выглядеть до сих пор остается загадкой.

Приоткрыть занавесу тайны этого проекта решили журналисты французского портала «Automobile Magazine», опубликовавшие первые неофициальные рендеры кроссовера Renault Boreal.

le renault boreal na plus du tout un museau de dacia bigster mais davantage une allure esquissee par le concept car renault niagara
Неофициальный рендер нового кроссовера Renault Boreal (Automobile-Magazine)

Ходят слухи, что такой машиной окажется Dacia Bigster (более крупная и практичная версия Renault Duster 3), но с собственной внешностью.

Автомобилю может достаться уникальное оформление «передка» и кормы, где расположатся другие фары, решетка радиатора бамперы и задние фонари, а также уникальная техническая часть.

le renault boreal reprend la base technique et une bonne partie de la carrosserie du dacia bigster
Неофициальный рендер нового кроссовера Renault Boreal (Automobile-Magazine)

Ожидается, что двоюродный брат Bigster отличится от своего родственника не только дизайном, но и механической стороной. В частности, для машины не будет доступен гибридный силовой агрегат на базе 1,8-литрового ДВС.

Вместо этого Boreal будет сосредоточен на двигателях внутреннего сгорания без какого-либо электрического довеска. А еще они смогут работать на популярном в Латинской Америки виде топлива (биоэтанол E100), получаемом при выращивании сахарного тростника (фактически тот же этиловый спирт).

Одним из таких двигателей может оказаться 1,3-литровый мотор TCe, известный по Renault Duster. Его мощность составляет 170 лошадиных сил, а технология турбонаддува отлично сочетается с работой на алкоголе, повышая КПД этого топлива. 

Премьеру справить новый Renault Boreal должен уже в этом году.

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ИСТОЧНИК:Automobile-Magazine

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