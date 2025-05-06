Царь внедорожников вернется не таким, каким его все ждут

В прошлом году Mitsubishi перерегистрировала торговую марку Montero (американское название Pajero), чем намекнула на возрождение этой легендарной внедорожной модели.

Новые сведения, пришедшие из Японии, говорят о том, что готовящийся вернуться в строй автомобиль вряд ли окажется таким, каким ждут его многочисленные поклонники.

Инсайдеры сообщают, что воскресший Pajero окажется гибридом, да еще и созданным не для бездорожья, а для комфортных поездок по асфальту.

Рендер нового поколения Mitsubishi Pajero (BestCarWeb)

Внешне машине предстоит походить на своего предшественника, но лишь частично.

Внедорожник получит высокий дорожный просвет, более плавную переднюю часть кузова, округлые блоки светодиодных дневных ходовых огней, подчеркнутые LED-галочками снизу, потайные дверные ручки, и необычные раздельные задние фонари.

Рендер нового поколения Mitsubishi Pajero (BestCarWeb)

Интерьер автомобиля собираются реализовать с оглядкой на премиальность, особенно для второго и третьего ряда сидений.

Выпустить машину планируют одновременно с новым Outlander и оснастить одинаковой гибридной системой на базе 1,5-литрового турбомотора, помогать которому будет электрический двигатель и литий-ионный аккумуляторный блок.

Благодаря частичному переходу на «зеленые» технологии новый «Паджеро» удивит своей экономичностью.

Таким образом с возвращением на автомобильную сцену новый Pajero будет позиционироваться как роскошный вседорожник с высоким ездовым комфортом и внедорожными характеристиками, позволяющими ему съезжать с асфальта, но вряд ли участвовать в офф-роуде как он делал раньше.