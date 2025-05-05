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Раскрыты самые некачественные автомобили: их оценка надежности всего 5 баллов из 100

Текст: Алексей Шмидт
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cadillac lyriq side 1

Надежность в современном автопроме стала чем-то вроде привилегии, рассчитывать на которую могут далеко не все покупатели.

Особенно это касается шести автомобилей, которые в свежем анализе «Consumer Reports» получили наименьшую оценку с точки зрения качества. На каждый из них, согласно опросам, владельцы жаловались чаще всего.

Роскошный кроссовер

2023 cadillac lyriq luxury awd 116 6463cff8eee2b

Самым ненадежным премиальным кроссовером был назван Cadillac Lyriq. По словам владельцев этой машины наибольшие проблемы в случае с ней связаны с ее электроникой и электронными аксессуарами, а также неисправностями аккумулятора и полным его отказом.

GM известна тем, что при внедрении новых технологий нередко допускает ошибки, на устранение которых затем уходят годы. Оценка надежности модели – всего 5 баллов из 100.

Электрический кроссовер

2024 chevrolet blazer ev rs awd 368 672cd5a598bc3

Еще один представитель модельной линейки General Motors с аналогичными баллами за надежность – Chevrolet Blazer EV. Машина названа самым проблемным седаном из-за широкого списка поломок, связанных с ее электрическим приводом (5 баллов из 100).

Пикап

2024 Ford F 150 Lariat 3.5l V6 Hybrid Supercrew Cab Short Box 2

Звание самого низкокачественного пикапа досталось Ford F-150 Hybrid (7 баллов из 100). На протяжении трех лет подряд владельцы таких утилитарников жалуются на их гибридную систему, в том числе на батарею, трансмиссию и электронику. 

Среднеразмерный кроссовер

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Наименее крепким среднеразмерным кроссовером неожиданным образом оказался Mazda CX-90 с гибридной силовой установкой.

Выяснилось, что его владельцы страдают от проблем с трансмиссией, подвеской, электроникой и аккумуляторами (оценка всего 15 баллов из 100 возможных).

Маленький кроссовер и седан

volkswagen taos us

Самым ненадежным маленьким кроссовером стал Volkswagen Taos (24/100), наиболее частой большой проблемой которого назвали двигатель и электрику, постоянно выходящие из строя.

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А звание наименее крепкого седана отдали Volkswagen Jetta (25/100), механически очень похожего на Taos, и испытывающего те же проблемы с мотором и электрической частью, что и его родственник.

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Фото:GM, Ford, Mazda, VW

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