Раскрыты самые некачественные автомобили: их оценка надежности всего 5 баллов из 100

Надежность в современном автопроме стала чем-то вроде привилегии, рассчитывать на которую могут далеко не все покупатели.

Особенно это касается шести автомобилей, которые в свежем анализе «Consumer Reports» получили наименьшую оценку с точки зрения качества. На каждый из них, согласно опросам, владельцы жаловались чаще всего.

Роскошный кроссовер

Самым ненадежным премиальным кроссовером был назван Cadillac Lyriq. По словам владельцев этой машины наибольшие проблемы в случае с ней связаны с ее электроникой и электронными аксессуарами, а также неисправностями аккумулятора и полным его отказом.

GM известна тем, что при внедрении новых технологий нередко допускает ошибки, на устранение которых затем уходят годы. Оценка надежности модели – всего 5 баллов из 100.

Электрический кроссовер

Еще один представитель модельной линейки General Motors с аналогичными баллами за надежность – Chevrolet Blazer EV. Машина названа самым проблемным седаном из-за широкого списка поломок, связанных с ее электрическим приводом (5 баллов из 100).

Пикап

Звание самого низкокачественного пикапа досталось Ford F-150 Hybrid (7 баллов из 100). На протяжении трех лет подряд владельцы таких утилитарников жалуются на их гибридную систему, в том числе на батарею, трансмиссию и электронику.

Среднеразмерный кроссовер

Наименее крепким среднеразмерным кроссовером неожиданным образом оказался Mazda CX-90 с гибридной силовой установкой.

Выяснилось, что его владельцы страдают от проблем с трансмиссией, подвеской, электроникой и аккумуляторами (оценка всего 15 баллов из 100 возможных).

Маленький кроссовер и седан

Самым ненадежным маленьким кроссовером стал Volkswagen Taos (24/100), наиболее частой большой проблемой которого назвали двигатель и электрику, постоянно выходящие из строя.

А звание наименее крепкого седана отдали Volkswagen Jetta (25/100), механически очень похожего на Taos, и испытывающего те же проблемы с мотором и электрической частью, что и его родственник.