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Renault Clio показан в новом поколении на неофициальных изображениях

Текст: Михаил Романченко
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Renault разрабатывает новое поколение хэтчбека Clio. Автомобиль, который считается одной из самых возрастных моделей в линейке французской компании, находится на конвейере уже на протяжении 35 лет и не собирается отправляться на пенсию.

Не так давно в интернет утекли первые шпионские фото прототипов Clio свежей генерации, на которых машина засветилась в камуфляжной маскировки. Избавиться от нее взялись художники итальянского портала «Quattroruote».

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Renault Clio текущего поколения

Авторы рендера нового «Клио» обещают ему в значительной степени пересмотренную внешность, которая практически не будет пересекаться с актуальной моделью.

Кузов хэтчбека примерит более строгие формы, а оформление отдельных его частей будет выполнено с оглядкой на угловатый стиль. 

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Неофициальный рендер Renault Clio нового поколения

Машине могут достаться шестиугольные фары, решетка радиатора с черными сотами, необычные выемки в бампере, а также серебристые декоративные элементы, другой капот и задние дверные ручки, расположенные рядом с задними стойками. 

Предполагалось, что новый «Клио» будет чистым электромобилем, но дорогостоящий переход на электротягу создает для него большие риски, так что, скорее всего, продавать 5-дверку будут с гибридными силовыми установками.

В базовых версиях можно будет рассчитывать на так называемые «мягкие гибриды», в которых ДВС работает в паре с 48-вольтовым стартером-генератором, тогда как «топовые» комплектации Clio, вероятно, получат гибридный силовой агрегат E-Tech мощностью 160 лошадиных сил, положенный новому кроссоверу Dacia Bigster.

Презентация шестого поколения Renault Clio запланирована на 2025 год, но точные сроки дебюта машины пока не раскрываются. 

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Фото:Quattroruote

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