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Mitsubishi может выпустить новый 7-местный кроссовер практичнее, чем Outlander

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Самым крупным кроссовером Mitsubishi сейчас является Outlander, но этого размера, похоже, недостаточно для некоторых покупателей. 

Руководство японского автопроизводителя готовится к тому, чтобы расширить линейку своих крупных кроссоверов моделью, которая должна оказаться практичнее и вместительнее Outlander. Предполагается, что это может быть преемник вседорожника Endeavour.

Как может выглядеть такой автомобиль взялся предсказать цифровой художник Enoch Gonzales. Дизайнер предположил, что пока несуществующий в природе проект нового большого кроссовера Mitsubishi будет использовать стилистику Dynamic Shield.

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Спекулятивный рендер нового 7-местного кроссовера Mitsubishi

Автомобиль на неофициальных рендерах получил пропорции Outlander, но примерил собственный дизайн с необычной крупноячеистой решеткой радиатора, большим логотипом посередине и хромированными скобами по бокам, образующими вместе букву «X».

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7-местную машину наделили рельефными боковинами, а также необычными задними фонарями, состоящими из двух отдельных блоков.

Кроме того, кроссовер на рендерах получил агрессивные бамперы и накладки из серебристого пластика. 

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Никаких официальных подробностей о преемнике модели Endeavour пока нет. Эксперты полагают, что шансы на появление такого автомобиля в жизни невысоки. В последнее время Mitsubishi сместила фокус своих разработок на рынок Юго-Восточной Азии, где больше ценится доступность, нежели крупные размеры.

Впрочем, у подобной машины все еще есть возможность появиться в продаже. Правда в таком случае это будет уже не автомобиль с ДВС, а кроссовер, работающий на электротяге, на которую постепенно перейдут все модели компании.

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Фото:Enoch Gonzales

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