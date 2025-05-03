Раскрыты 5 автомобилей с самым большим пробегом в истории: швед и два немца в лидерах

Надежность, пожалуй, одно из ключевых качеств, на которое стоит обращать внимание при выборе той или иной машины. В эпоху, когда в мире царит «одноразовость» и жажда быстрой наживы среди автопроизводителей, выносливость автомобиля становится важным фактором.

Известный сервис по поиску запчастей «Autodoc» раскрыл 5 машин, которые проехали наибольшее количество километров в истории.

Toyota Corolla

Открыла ТОП-5 знаменитая японская модель, которая всегда считалась образцом надежности и выносливости.

Но, разумеется, рекордсменом оказалась не современная Corolla, а та, что продавалась с конца 80-х до начала 90-х, то есть шестое поколение. Сколько километров проехал один из таких автомобилей? Ни больше не меньше 1 миллиона 600 тысяч. Выдающееся достижение.

Plymouth Fury

Автомобиль, неизвестный большому кругу покупателей. А все потому, что он был построен исключительно для рынка США. Согласно официальной информации, одному из таких классических седанов удалось преодолеть 2 миллиона 607 тысяч 654 километра.

Volkswagen Beetle

В последние несколько десятилетий Volkswagen позиционировал себя на полпути между автопроизводителем премиум-класса и массовых автомобилей, особенно с точки зрения цены.

Но в истории VW было и другое время, когда компания хвасталась, что выпускает «народные машины». Одна из них – хэтчбек Beetle. Именно он установил для «Фольксваген» рекорд пробега, проехав 3 миллиона 218 тысяч 688 км.

Mercedes-Benz 240D

Серебро в рейтинге самых выносливых машин в мире завоевал легендарный Mercedes, который несмотря на почтенный возраст до сих пор используется в такси во многих странах.

А все из-за невероятной надежности, позволившей одному из его экземпляров преодолеть пробег в 4 миллиона 586 тысяч 630 километров.

Volvo P1800

Превзойти немецкое качество было непросто, но все же удалось одному скандинавскому автомобилю. Спорткупе Volvo смог накатать километраж, сопоставимый почти с семью поездками на Луну и обратно. А если быть точнее проехать 4 миллиона 828 тысяч 32 км.