Представлен хардкорный внедорожный автодом, который стоит дороже Ferrari

Популярность автодомов и кемперов за последние годы так сильно возросла, что некоторые компании решили выделиться на фоне остальных и подготовить роскошные апартаменты на колесах, которым не страшно даже бездорожье.

Одна из них – компания Dämmler Mobile, которая построила внедорожный автодом Torsus Praetorian Liberra.

Основой для машины является шасси грузовика MAN GTM 4×4, известное своей надежностью и прочностью в категории более 7,5 тонн. Кемпер приводится в движение 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 290 лошадиных сил и крутящим моментом, достойным гиперкара – 925 Нм, передаваемым на все четыре колеса.

Вес Torsus Praetorian Liberra составляет 13,5 тонны, а длина равна 8,45-метрам. Общая высота машины достигает 3,55-метра, а высота над головой – 2,18-метрам.

Передвижные апартаменты оборудованы тремя блокировками дифференциалов, внедорожными передачами. За геометрическую проходимость отвечает высокий клиренс и углы въезда и съезда в 32 и 26 градусов соответственно.

Дом на колесах Torsus Praetorian Liberra

Корпус внедорожного автодома состоит из прочного лонжеронного шасси, покрытого стеклопластиковыми панелями и специальной армейской краской. В жилом модуле предусмотрены большие окна, две односпальные кровати размером 208 на 90 и 190 на 90, которые можно объединить в одну «двухспалку».

Передняя часть кемпера оборудована как гостиная с обеденной зоной, которая может быть преобразована в кровать для двоих, а ванная комната располагается между двух этих помещений и включает в себя как туалет, так и душ.

Жилой модуль автодома Torsus Praetorian Liberra

Вся мебель внутри выполнена из дерева, а на кухне установлена газовая плита и баллон на 5 кг.

За микроклимат в жилом модуле отвечает кондиционер, а также полы с подогревом, а за водоснабжение бак на 350 литров с пресной водой и 150 литрами для сточных вод. Электричество подается на аккумуляторы через инвертор/зарядное устройство, которое пополняет запас энергии во время поездок.

Выпускать внедорожный автодом на колесах будут в Германии. Стоимость машины уже объявлена – от 550 тысяч евро (51 миллион рублей). Для сравнения, это больше, чем цены многих современных спортивных автомобилей.

К примеру, если приобрести Ferrari 296 Speciale, то останется еще 143 тысячи евро (13,3 миллиона рублей).