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На продажу в Дубае выставили «золотой Гелик» с дверями, открывающимися в неправильную сторону

Текст: Ростислав Архипов
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Mansory Mercedes Benz G Class Dubai 2 result22 scaled 1

Mercedes-AMG G63 обладает статусом автомобиля, который не уступает по вниманию на дорогах даже дорогим суперкарам. Ателье Mansory сделало эту машину еще более уникальной несколько лет назад, представив «золотой» внедорожник Grande Entree. 

На днях такой автомобиль был выставлен на продажу в одном из дилерских центров Дубая.

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Mansory Grande Entree

Тюнеры провели капитальный ремонт практически всех панелей кузова G63, оснастив машину совершенно новой передней частью с характерной радиаторной решеткой, а также изготовленными на заказ светодиодными дневными ходовыми огнями, модернизированным капотом, расширенными передними и задними арками и уникальными колесными дисками.

Mansory Mercedes Benz G Class Dubai 4 result22 scaled 1

Но самой главной «фишкой» машины оказалось даже не все это, а ее матовая «золотая» краска, а также задние двери, открывающиеся в обратную сторону.

Для того, чтобы сделать автомобиль еще красивее внутри, ателье увеличило его задние боковые стекла, сделав салон более светлым, а также увеличили внедорожнику колесную базу, что гарантировало прибавку в свободном пространстве внутри.

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Дополнили общий список доработок кожаная обивка кремого цвета с коричневыми вставками, новая консоль между задними креслами и замысловатая светодиодная подсветка. 

Mansory Mercedes Benz G Class Dubai 16 result22 scaled 1

Изменения были внесены также в техническую часть G-Class. «Золотому Гелику» оказался положен 4-литровый мотор V8 с турбонаддувом, мощность которого была увеличена до 820 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента. 

Сколько собираются просить за уникальный G-Class пока неизвестно. Обсуждать цену машины дилер согласен только непосредственно с потенциальным ее покупателем. 

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Фото:Mansory

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