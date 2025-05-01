Самая дешевая малолитражка Mitsubishi готовится к неожиданному обновлению

В 2022 году компания Mitsubishi отказалась на японском рынке от бюджетника Mirage, считавшегося самым доступным массовым легковым автомобилем в линейке компании, а в конце 2024-го машину вывели с рынка США. Но на этом жизненный путь модели, которой в нынешнем поколении уже более 10 лет, не закончится.

Сейчас Mirage предлагается исключительно в Юго-Восточной Азии. И именно там, похоже, этой модели предстоит пережить обновление. Информация о готовящемся рестайлинге Mirage G4 появилась в файлах Управления наземного транспорта (LTO) Филиппин.

В документации в качестве модельного года машины указан 2026-й, а также упоминается актуальный 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель.

Габариты седана и хэтчбека совпадают с нынешними, так что никаких серьезных перемен во внешности Mirage ждать не стоит.

Если автомобиль действительно пройдет через модернизацию, то она потянет скорее на фейслифтинг, нежели на полноценное обновление.

В продажу реформенная малолитражка, если ей и вправду собираются дать «зеленый свет», поступит в конце этого – начале следующего года. Предлагать машину по-прежнему будут только в странах Азии.