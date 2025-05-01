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Самая дешевая малолитражка Mitsubishi готовится к неожиданному обновлению

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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В 2022 году компания Mitsubishi отказалась на японском рынке от бюджетника Mirage, считавшегося самым доступным массовым легковым автомобилем в линейке компании, а в конце 2024-го машину вывели с рынка США. Но на этом жизненный путь модели, которой в нынешнем поколении уже более 10 лет, не закончится. 

Сейчас Mirage предлагается исключительно в Юго-Восточной Азии. И именно там, похоже, этой модели предстоит пережить обновление. Информация о готовящемся рестайлинге Mirage G4 появилась в файлах Управления наземного транспорта (LTO) Филиппин. 

mitsubishi mirage g4 black series 2025 1 1728292387

В документации в качестве модельного года машины указан 2026-й, а также упоминается актуальный 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель.

Габариты седана и хэтчбека совпадают с нынешними, так что никаких серьезных перемен во внешности Mirage ждать не стоит.

Если автомобиль действительно пройдет через модернизацию, то она потянет скорее на фейслифтинг, нежели на полноценное обновление.

2022 mitsubishi mirage g4 gls 05 1643277862 1

В продажу реформенная малолитражка, если ей и вправду собираются дать «зеленый свет», поступит в конце этого – начале следующего года. Предлагать машину по-прежнему будут только в странах Азии. 

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Фото:Mitsubishi

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