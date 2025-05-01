Новый 7-местный кроссовер Toyota с расходом 3,6-литра бензина на 100 км уже в разработке

Toyota, в последнее десятилетие активно расширяющая свое портфолио недорогих кроссоверов, собирается выпустить новый бюджетный кроссовер с семью посадочными местами. В конце 2022 года японский автопроизводитель запатентовал название Raize Space, которое, по слухам, будет использовано в проекте нового вместительного SUV.

По информации, пришедшей из Японии, такой автомобиль действительно находится в разработке. Более того, помимо увеличенной вместительности он сможет удивить одним важным для многих автовладельцев качеством – топливной экономичностью.

5-местный кроссовер Toyota Raize

Увеличенная версия компактного «паркетника» Toyota Raize, которому достанется к имени приставка Space, будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым мотором, работающим в составе системы e-Smart Hybrid от Daihatsu.

Силовая установка e-Smart Hybrid

Помимо него для машины предложат 1,2-литровый 3-цилиндровый ДВС, состыкованный с электромотором, который будет расходовать в среднем всего 3,6-литра бензина на каждые 100 км пути.

Неофициальный рендер нового кроссовера Toyota Raize Space

Ожидается, что новинка «Тойоты» получит длину в 4,3-метра, ширину в 1,7-метра и высоту в 1,8-метра, оказавшись заметно крупнее своего родственника Raize в 5-местной компоновке.

Внешний стиль машина переймет у нового поколения Crown и Prius, обзаведясь С-образными кластерами фар, небольшой площадью кожуха радиатора, спортивным бампером и широкой линией бокового остекления.

Премьера новой недорогой, но вместительной и экономичной модели Toyota в сегменте SUV должна состояться в 2027 году.