Kia засветила новый бюджетный минивэн для развивающихся стран

В модельной гамме компании Kia на протяжении нескольких лет существует бюджетный минивэн Clavis. Но уже совсем скоро эта модель разживется премиальной версией, которая должна получить собственное название и позиционирование на рынке.

Накануне пресс-офис корейского автогиганта опубликовал первые тизеры этой модели, в которых раскрыл имя своей новинки.

Официальный тизер Kia Clavis

Машину назовут Clavis и выведут в продажу в Индии 8 мая этого года. На опубликованном изображении автомобиль показан спереди и сбоку, и, судя по всему, оснащен перевернутыми L-образными светодиодными фарами, ДХО на LED-элементах и противотуманными фонарями.

Как будет выглядеть интерьер новинки Kia остается секретом, но инсайдеры пишут, что в оснащение машины войдет адаптивный круиз-контроль, система контроля движения в пределах полосы, предупреждения о вероятности лобового столкновения, контроля внимания водителя, а также автоматический дальний свет и многое другое.

Официальный тизер Kia Clavis

Кроме того, в арсенал Clavis может войти панорамный люк в крыше, система амбиентной подсветки салона, акустика Bose, беспроводная зарядка для смартфона с функцией охлаждения, вентилируемые передние кресла и 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Комплектовать новый минивэн Kia, скорее всего, будут теми же моторами, что и его более простого родственника Carens.

Под капотом машины должны расположиться полуторалитровый «атмосферник» и турбированный двигатель, а также дизель, работающие как в паре с МКПП, так и с автоматизированной «механикой», «роботом» и классическим «автоматом».

Цены на новинку Kia, по слухам, будут начинаться примерно от 1 миллиона 100 тысяч индийских рупий за базовый вариант и 2 миллиона 100 тысяч рупий за топовую комплектацию (1 миллион 65 тысяч рублей – 2 миллиона рублей).