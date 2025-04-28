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Новый хардкорный 7-местный внедорожник Mitsubishi будет запущен уже в этом году

Текст: Алексей Шмидт
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Японский автопроизводитель Mitsubishi работает над новым поколением своего 7-местного внедорожника Pajero Sport. Нынешняя итерация этой модели представлена на рынке на протяжении 10 лет, поэтому машине срочно необходимо комплексное обновление, чтобы успешнее конкурировать с другими автомобилями в этом классе. И дожидаться его остается недолго.

По информации японских СМИ, премьера свежей генерации «Паджеро Спорт» состоится уже в этом году. Машина должна приобрести новый, более брутальный дизайн, который частично будет пересекаться с соплатформенным пикапом L200/Triton, а также другое оснащение.

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Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Sport (Theottle)

Инсайдеры сообщают, что новинке Mitsubishi будет положен 2,4-литровый турбодизельный мотор, работающий в сочетании с восьмискоростной автоматической коробкой передач. Мощность двигателя составит 204 лошадиные силы, а его средний расход топлива будет равен 7,4-литрам «горючего» на 100 километров пути.

В машину будет внедрена система полного привода Super Select 4WD-II, которая способна обеспечить Pajero Sport отличные внедорожные характеристики благодаря возможности переключения между режимами 2H, 4H, 4HLc и 4LLc.

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Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Sport (Theottle)

В салоне автомобиля сможет расположиться до семи человек, а общая планировка интерьера внедорожника окажется похожей на ту, что используется в пикапе L200/Triton.

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Если эта информация найдет подтверждение, то внутри нового Pajero Sport стоит ожидать 7-дюймового цифрового дисплея цифровой комбинации приборов и 10-дюймового сенсорного экрана мультимедийной системы, установленного по центру «торпедо».

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Фото:Theottle, Mitsubishi

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