Представлена самая большая в мире крышная автомобильная палатка

С ростом популярности автомобильных путешествий палатки на крыше стали одним из важных атрибутов для подготовки машин к подобным вояжам. Для тех, кто устал от мокрых наземных палаток, а также борьбы в них с грязью или мокрой травой, существуют варианты, которые устанавливаются на крышу автомобиля.

Но если большинство из таких палаток рассчитаны максимум на одного или двух человек, то новинка компании Roofnest предлагает разместить внутри всю семью.

Палатка Condor 2 XXL Air в собранном виде

Самая большая в мире крышная автомобильная палатка с жестким каркасом получила название Condor 2 XXL Air.

Для того, чтобы развернуть ее на крыше машины, достаточно считанных секунд. В разобранном виде внутри палатки могут с комфортом разместиться четверо взрослых и пара домашних животных.

Вес конструкции составляет 92 кг. Ее длина в развернутом виде равна 260 см, ширина – 203 см, а высота – 127 см.

Палатка Condor 2 XXL Air в разобранном виде

Палатка идет с массивным надувным матрасом толщиной 5 см, а также четырьмя окнами, обеспечивающими ей вентиляцию.

Жесткая оболочка изготовлена из поликарбоната и покрыта прочным материалом Line-X, который используется для напыления кузовов грузовиков. Для легкого доступа в оснащение палатки входит телескопическая лестница.

Разумеется, такое роскошество для путешественников не будет стоить дешево. Roofnest уже назвала цену своей новинки и она составит в США минимум 4 тысячи 395 долларов (365 тысяч рублей по текущему курсу). Прием заказов на палатку уже стартовал.