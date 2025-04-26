Suzuki собирается выпустить новый 7-местный вседорожник с известным названием

Индийское подразделение компании Suzuki пообещало вывести в продажу в ближайшие годы еще один новый вседорожник, который, как ожидается, может войти в семейный сегмент SUV.

Автомобиль может дебютировать во второй половине 2025 года. Конкретные подробности о нем не приводятся, но ходят слухи, что речь идет о 7-местной версии кроссовера Grand Vitara, который одно время даже продавался в России по параллельному импорту в пятиместном варианте.

Шпионское фото 7-местного кроссовера Suzuki Grand Vitara

Машина уже несколько раз попадалась на камеру в камуфляже, но каждый раз полноценно рассмотреть ее дизайн ни у кого не выходило. Впрочем, инсайдеры уже сейчас полагают, что автомобиль получит слегка переработанную переднюю часть кузова, а также фары, которые расположатся на бампере чуть ниже, чем в 5-местной версии.

Grand Vitara должна прибавить в длине, а также обзавестись переделанным задним свесом с большой площадью остекления. Машине достанутся легкосплавные диски нового дизайна, а задние фонари получат сходство с электрической моделью e Vitara.

Suzuki Grand Vitara (5-местная версия)

Под капотом удлиненного вседорожника должен может тот же бензиновый 1,5-литровый мягко-гибридный мотор K15C, а также, вероятно, другие гибридные силовые агрегаты.

Конкурировать на индийском рынке новинке Suzuki предстоит с 7-местными моделями Tata Safari, Hyundai Alcazar и Mahindra XUV700.