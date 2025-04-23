Даже богатые не хотят платить за подписку на подогрев сидений своего автомобиля

Несколько лет назад крупнейшие мировые автопроизводители поняли, что могут заработать на опциях проданной машины не один раз, а получать с них доход постоянно, предложив покупателям ежемесячную подписку.

Внедрять такую возможность активно начали премиальные бренды, но, как показала практика, затея оказалась неудачной.

Интерьер Lincoln Navigator

Подтвердить этот тезис согласился уходящий со своего поста президент компании Lincoln Дайан Крейг, рассказавший, что даже обеспеченные люди не горят желанием платить за опции, которые должны быть в их машинах по умолчанию:

«Все, что мы узнали о премиум-клиентах, заключается в том, что они не хотят подписываться».

Вторит ему главный технический директор Volvo Андерс Белл, признавший на круглом столе для СМИ, что клиенты компании ненавидят подписочную модель на очевидные функции машины (такие как подогрев сидений, круиз-контроль и многое другое), но все же готовы платить за опции, связанные с интернетом в автомобиле.

Конфигуратор подписки на подогрев сидений в BMW

Ранее на своем горьком опыте в том, что предлагать подписочную модель на основные функции автомобиля нецелесообразно, убедилась компания BMW.

В 2022 году баварский автопроизводитель предложил покупателям ежемесячно платить фиксированную сумму за опцию подогрева сидений (18 долларов), но спустя короткий промежуток времени отказался от этой идеи из-за низкого спроса и большого потока критики в адрес компании в интернете.