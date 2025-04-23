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Новый Lexus ES представлен официально

Текст: Алексей Шмидт
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New Lexus ES 2025

Компания Lexus опубликовала официальные изображения нового поколения седана ES. Популярная японская 4-дверка будет продаваться как гибрид, так и как чистый электрокар. Продажи машин собираются начать в 2026 году.

ES получит сразу три версии. Младшую назовут 300h и оснастят 2,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым мотором, работающим в паре с электрическим двигателем и мощной высоковольтной батареей. Совокупная отдача такого тандема составит 198 лошадиных сил, а привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

Над этой модификацией расположится вариант ES350e, представляющий собой полноценный электромобиль с одним электрическим двигателем на 221 л.с.

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Lexus ES нового поколения

В «топовой» батарейной версии 500e для ES предусмотрят два электромотора, выдающие совокупно 338 «сил», а также безальтернативную систему полного привода Direct4. Запас хода электрической модификации нового Lexus ES пока не раскрывается. 

В основе реформенной японской «четырехдверки» лежит платформа GA-K. Ее переработка позволила оснастить машину более широкой колеей и многорычажной задней подвеской.

Длина автомобиля увеличилась на 165 мм, причем 80 мм от этого размера пришлась на колесную базу, сделав машину вместительнее по отношению к предшественнице. 

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Внешне автомобиль выделяется агрессивными элементами экстерьера, такими как угловатые бамперы, фары и кузовные панели. 

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Интерьер Lexus ES нового поколения

В салоне седану досталась новая цифровая панель, включающая в себя 12,3-дюймовый экран «приборки» и 14-дюймовый тачскрин мультимедийной системы LexusConnect. Ряд элементов управления стал сенсорным, а также были добавлены современные порты USB-C.

Цены и все характеристики нового Lexus ES обещают раскрыть позднее в этом году.

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Фото:Lexus

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