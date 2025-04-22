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Культовый рамный внедорожник Mitsubishi хотят возродить в виде легковушки за 1,2 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Первое поколение внедорожника Mitsubishi Pajero Mini появилось на свет в 1994 году, а вторая генерация этой модели дебютировала в 1998-м, просуществовав до снятия с конвейера в 2012 году. 

Рамный внедорожник заработал статус культовой модели, которую ценили за ее надежность и качества, демонстрируемые за пределами асфальтового полотна.

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Оригинальный Mitsubishi Pajero Mini

Согласно новым слухам, пришедшим из «Страны восходящего солнца», в Mitsubishi всерьез задумались над тем, чтобы использовать легендарное название Pajero Mini для своей новой модели, которая может дебютировать даже раньше возрожденного оригинального Pajero. 

Инсайдеры сообщают, что в основе такого автомобиля может оказаться легковой компакт-кар Delica Mini, который, в свою очередь, построен на базе кей-кара Nissan eK (CMF-A/NMKV). Если эта информация подтвердится, то новый Pajero Mini лишится рамного шасси в пользу несущего кузова.

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Конструкция платформы CMF-A/NMKV

Силуэт машины может оказаться схожим с мини-версией «Делики», которая не имеет ничего общего с оригинальным автомобилем ни внешне, ни технически.

Переднюю часть кузова компактной модели могут оформить с оглядкой на рамный пикап Mitsubishi L200/Triton, наделив двухуровневой оптикой, но собственной решеткой радиатора и бампером. А колесные арки машины, скорее всего, прикроют неокрашенным пластиком, как у современных кроссоверов. 

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Спекулятивный рендер возрожденного Mitsubishi Pajero Mini (BestCarWeb)

В качестве двигателя современный Pajero Mini может задействовать малолитражный мотор объемом всего 660 кубических сантиметров с турбонаддувом, помогать которому будет электрический довесок с дополнительными 2,7 лошадиными силами мощности и 4,1 Нм крутящего момента.

Систему полного привода в машине реализуют посредством электромеханической муфты на задней оси.

Презентация кардинальным образом сменившего амплуа внедорожника Mitsubishi может состояться уже в этом году.

Ориентировочная стоимость машины должна оказаться на уровне соплатформенного Mitsubishi Delica Mini, составив минимум 2 миллиона иен или примерно 1,2 миллиона рублей по действующему курсу валют. 

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Фото:Mitsubishi, BestCarWeb, Nissan

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