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Легендарная инновационная подвеска Bose «Магический ковер» наконец-то выходит на рынок

Текст: Алексей Шмидт
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Более 20 лет назад было опубликовано видео, в котором Lexus LS400 казалось бы, бросает вызов законам физики. Ролик собрал огромное количество просмотров и потряс автомобильную общественность. 

Lexus использовал в нем прототип электромеханической проактивной подвески, разработанной компанией по производству звукового оборудования Bose.

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С ней роскошный седан Lexus перепрыгивал через бордюры, буквально пролетал выбоины, проходил повороты практически без кренов и не «козлил» на волнистом асфальте. Все это выглядело как волшебство. И, в какой-то степени, так оно и было.

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К сожалению, в 2004 году такая подвеска была совершенно непрактичной для массового производства, и в конце концов Bose отказалась от перспективного проекта, продав права на эту технологию. Но, несмотря на обстоятельства, это был отнюдь не конец истории.

В прошлом месяце проактивная подвеска, в настоящее время принадлежащая и разрабатывающаяся американской фирмой ClearMotion, впервые дебютировала в серийном автомобиле. Ее использовал электрокар Nio ET9. 

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Nio ET9 с проактивной подвеской

Автопроизводитель Nio согласился испытать эту подвеску на трех своих миллионах автомобилей. Впоследствии ClearMotion собирается заключить соглашение с более именитыми брендами, такими как Porsche и другие европейские компании.

Компания задействовала часть технологий Bose, но заменила в первоначальной версии подвески традиционные амортизаторы линейными электродвигателями, которые использовали датчики для перемещения колес вверх и вниз, а также компенсации неровностей.

Инженеры ClearMotion адаптировали управляющее программное обеспечение и применили его к активным клапанам с магнитной жидкостью.

В ближайшем будущем проактивная подвеска должна дебютировать на одном из автомобилей Porsche, а ее авторы запустят технологию RoadMotion (программное обеспечение для проективного управления шасси), которая будет способна сканировать дорожное покрытие и адаптировать работу шасси под полученную информацию. 

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Фото:Соцсети, Nio

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