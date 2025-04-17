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«Растянутый» Suzuki Jimny сделают еще практичнее 

Текст: Ростислав Архипов
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Запущенный несколько лет назад в Индии удлиненный внедорожник Suzuki Jimny недавно стал доступен для японских покупателей. Практически сразу машина стала настоящим бестселлером, а объем заявок на ее покупку оказался настолько большим, что сбор заказов был остановлен на неопределенный срок.

Параллельно стало известно, что сторонние компании уже готовят для 5-дверного Jimny несколько пакетов доработок, которые должны сделать его более практичным и индивидуальным в сравнении с остальными.

Всего для «Джимни» будет предусмотрено три модификации: Marine Style, Street Style и Camping Style.

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Suzuki Jimny в пакете Marine Style

Первая предназначена для любителей серфинга и включает в свое оснащение багажник на крыше с ремнями для крепления досок, специальный кофр запасного колеса, фиксированную сетку внутреннего багажника и водонепроницаемый коврик.

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Suzuki Jimny в версии Street Style

Вариант Street Style предусматривает улучшение деталей экстерьера и интерьера 5-дверного внедорожника, добавляя ему множество новых декоративных элементов снаружи и внутри (от накладок на решетку радиатора, дверные ручки, воздуховоды и селектор трансмиссии до кожаных чехлов для пластиковых ручек и модернизированных бамперов). 

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Suzuki Jimny в модификации Camping Style

Наиболее привлекательной среди всех выглядит версия Camping Style, включающая в свое оснащение пакет для кемпинга.

Такие машины оснащаются экспедиционным багажником на крыше, к которому крепится простая палатка. По периметру кузова автомобиля установлены специальные защитные элементы, оберегающие его от повреждений при езде по бездорожью. 

Стоимость всех трех нестандартных модификаций пятидверного Suzuki Jimny раскроют в ближайшие месяцы. 

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Фото:Suzuki

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