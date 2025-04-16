5-дверный внедорожник Suzuki Jimny получил версию, в которой можно с комфортом спать на крыше 

5-дверный внедорожник Suzuki Jimny продается в Индии на протяжении нескольких лет, а недавно эта модель стала доступна в том числе на родном для себя японском рынке.

Машина получила приставку к названию Nomade и вызвала ажиотажный спрос среди покупателей, который заставил руководство компании приостановить прием заказов.

Несмотря на это японские производители кемперов уже готовы использовать 5-дверный внедорожник, за которым выстроились очереди, в качестве отправной точки в своих проектах. Недавно один из них раскрыла местная компания «White House Group».

5-дверный Suzuki Jimny в кемпер-версии

Специальная модификация «растянутой» версии Jimny обладает одной «фишкой», которая расширяет ее внутренние пространство и обеспечивает место для сна двух человек над крышей внедорожника.

К простому автомобилю добавляется электрическая выдвижная крыша, которая увеличивает общую высоту машины до 2815 мм.

Сама палатка в разобранном состоянии обладает высотой в 1190 мм и шириной в 1320 мм, чего более чем достаточно, чтобы разместиться внутри на ночь двум путешественникам небольших габаритов.

Разработчики утверждают, что выдвижная палатка на крыше Jimny проста в использовании, а разобрать ее или сложить смогут женщины или даже дети.

Сколько будет стоить система, превращающая пятидверный Suzuki Jimny в импровизированный кемпер, пока неизвестно.