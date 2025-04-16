ДомойАвтоновости сегодня5-дверный внедорожник Suzuki Jimny получил версию, в которой можно с комфортом спать...

5-дверный внедорожник Suzuki Jimny получил версию, в которой можно с комфортом спать на крыше 

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия Suzuki Jimny Camper Conversion With Pop Up Roof 3 1

5-дверный внедорожник Suzuki Jimny продается в Индии на протяжении нескольких лет, а недавно эта модель стала доступна в том числе на родном для себя японском рынке. 

Машина получила приставку к названию Nomade и вызвала ажиотажный спрос среди покупателей, который заставил руководство компании приостановить прием заказов. 

Несмотря на это японские производители кемперов уже готовы использовать 5-дверный внедорожник, за которым выстроились очереди, в качестве отправной точки в своих проектах. Недавно один из них раскрыла местная компания «White House Group». 

Снимок экрана 2025 04 16 в 10.52.13
5-дверный Suzuki Jimny в кемпер-версии

Специальная модификация «растянутой» версии Jimny обладает одной «фишкой», которая расширяет ее внутренние пространство и обеспечивает место для сна двух человек над крышей внедорожника.

К простому автомобилю добавляется электрическая выдвижная крыша, которая увеличивает общую высоту машины до 2815 мм.

Сама палатка в разобранном состоянии обладает высотой в 1190 мм и шириной в 1320 мм, чего более чем достаточно, чтобы разместиться внутри на ночь двум путешественникам небольших габаритов. 

Suzuki Jimny Camper Conversion With Pop Up Roof 3 1 scaled

Разработчики утверждают, что выдвижная палатка на крыше Jimny проста в использовании, а разобрать ее или сложить смогут женщины или даже дети. 

Сколько будет стоить система, превращающая пятидверный Suzuki Jimny в импровизированный кемпер, пока неизвестно. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:White House Group

Читайте также:

Последние новости:

«Tesla для бедных» уже на подходе: что известно...

Любимый внедорожник рыбаков и охотников от Mitsubishi показан...

Как Toyota Camry получила свое название и почему...

Новый недорогой кроссовер Mazda показали со всех ракурсов

Владелец Tesla утверждает, что компания нарочно неправильно считает...

Один McLaren развернуло в середине поворота: десятки машин...

Семиместный минивэн Nissan трансформировался в американизированный ретро-фургон

5-метровый кроссовер Kia вот-вот сменит поколение: первые изображения

Китайский стартап, который хотел стать Apple в автомобильной...

Бюджетный кроссовер Mitsubishi Xforce встал на конвейер в...

Обновленный Hyundai Santa Fe начал обретать форму

Седан Mitsubishi Lancer возродили на неофициальных изображениях

Грозный соперник Toyota RAV4 от Mazda появится уже...

Toyota Sienna собирается лучше бороться с Honda Odyssey...

Toyota готовит маленький бюджетный хэтчбек, разработанный вместе с...

Mitsubishi Pajero вернется вместе с высокопроизводительной версией Evolution

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+