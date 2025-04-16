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Любимый внедорожник рыбаков и охотников от Mitsubishi показан в новом поколении

Текст: Алексей Шмидт
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Со снятием с конвейера оригинального Pajero в портфолио Mitsubishi остался только один утилитарный внедорожник – Pajero Sport. Благодаря своей выносливости, неприхотливости и проходимости этот рамный вездеход, построенный на платформе пикапа L200, очень популярен среди рыбаков и охотников, а также других поклонников активного отдыха. 

Вскоре Pajero Sport ожидает плановая смена генерации, которую фанаты этой модели ждут уже более 10 лет. Какие изменения она привнесет во внешность и техническое оснащение модели недавно раскрыли японские инсайдеры.

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Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero

Журналисты из «страны восходящего солнца» утверждают, что в четвертом поколении «Паджеро Спорт» заметно прибавит в габаритах: длина машины составит 5,1-метра, а расстояние между ее осями увеличится до 3,1-метра (по +0,3 метра к каждому показателю соответственно). 

Как и предшественник этого внедорожника, его новая итерация будет построена на платформе пикапа L200/Triton нового поколения. У своего прародителя машина позаимствует не только некоторые черты дизайна, но и механическую составляющую.

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Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero

Под капотом нового Pajero Sport ждут появления 2,4-литрового рядного 4-цилиндрового дизельного турбомотора 4N16, который будет работать в паре с полноприводной трансмиссией Super Select 4WD-II. Внедорожник можно будет использовать как заднеприводный для повседневной езды по асфальту и подключать переднюю ось при необходимости форсировать бездорожье. 

Рама пикапа L200/Triton разработана с учетом электрификации, поэтому не исключено, что в будущем Pajero Sport предложат в том числе в гибридной модификации. Силовую установку для нее могут заимствовать у семейного кроссовера Outlander PHEV.

В Японии предполагают, что премьера четвертой генерации «Паджеро Спорт» состоится уже в следующем году, а за реформенную машину будут просить минимум 6,5 – 7 миллионов иен (примерно 3,8 – 4 миллиона рублей). 

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