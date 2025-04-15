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Бюджетный кроссовер Mitsubishi Xforce встал на конвейер в экономичной версии

Текст: Ростислав Архипов
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В 2023 году компания Mitsubishi представила новый недорогой кроссовер Xforce, адресованный развивающимся странам. Машина неплохо смотрелась с точки зрения продаж и первое время даже собирала очереди на покупку на некоторых рынках.

Обычные бензиновые Xforce выпускались в Индонезии, а теперь у этой модели появилась экономичная бензино-электрическая модификация, производство которой сегодня начали в Таиланде на заводе в Лаем Чабанг. 

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Церемония запуска производства Mitsubishi Xforce HEV в Таиланде

Новый вариант компакт-кроссовера Mitsubishi получил гибридный силовой агрегат (HEV), работающий от 1,6-литрового бензинового «атмосферника» и электромотора на 85 кВт/ч. Помогает этому тандему небольшой двухступенчатый редуктор. 

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Устройство гибридной системы Mitsubishi Xforce HEV

Заявленный расход топлива машины в смешанном режиме езды составляет всего 4,1-литра на 100 километров. 

Помимо новой более экономичной силовой установки Xforce HEV оснащен улучшенной системой подвески, которая обеспечивает более точное поведение машины в поворотах. 

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В салоне гибридного кроссовера установлена цифровая приборная панель с новой графикой, отражающей информацию об электрической мощности силового агрегата. 

На первом для Xforce HEV рынке (Таиланда) за машину будут просить от 900 тысяч бат или 2,2 миллиона рублей по нынешнему курсу. Впоследствии бензино-электрический «паркетник» начнут продавать и в других странах Юго-Восточной Азии.

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Фото:Mitsubishi

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