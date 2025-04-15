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Обновленный Hyundai Santa Fe начал обретать форму

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Семейный кроссовер Hyundai Santa Fe перебрался в актуальное, пятое поколение, в 2023 году. Первым рынком для него оказалась родная Корея, а уже в 2024-м машина стала доступна в других странах. 

Кардинальные перемены в экстерьере машины оказали серьезное влияние на ее продажи. Спустя почти 3 года Hyundai собирается слегка подправить внешность Santa Fe с плановым обновлением. Как кроссовер поменяется с рестайлингом на днях показала студия «KKSStudio».

Снимок экрана 2025 04 15 в 13.12.02
Неофициальный рендер обновленного Hyundai Santa Fe

Авторы неофициальных рендеров нового «Санта Фе» уверены, что обновление затронет «передок» и «корму» машины, которые обзаведутся оформлением, близким к концепт-кару Hyundai Initium, представленным осенью прошлого года.

У шоу-кара водородного SUV реформенный Santa Fe, показанный на изображениях, унаследовал пиксельную оптику, отличную от прежних фар и фонарей с H-образным рисунком, а также собственные бамперы. 

Снимок экрана 2025 04 15 в 13.12.21
Неофициальный рендер обновленного Hyundai Santa Fe

Как поменяется модернизированный «Санта Фе» с точки зрения механики пока никто не знает. Скорее всего машина сохранит появившийся у нее в конце прошлого года подзаряжаемый гибридный силовой агрегат на базе 1,6-литрового турбомотора. 

Его мощность при работе только от ДВС составляет 160 лошадиных сил, а еще 98 лошадиных сил добавляет электрический двигатель. Благодаря аккумулятору емкостью 13,8 кВт/ч машина способна преодолевать исключительно на электротяге до 54 км. 

Презентовать обновленный Hyundai Santa Fe должны в течение 2026 года.

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Фото:KKSStudio

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