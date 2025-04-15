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Седан Mitsubishi Lancer возродили на неофициальных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Долгое время седан Lancer был ключевой моделью в портфолио японского бренда Mitsubishi, но снижение интереса к легковым 4-дверкам в пользу кроссоверов привело к тому, что машину вывели из ассортимента компании, оставив без преемника.

Теоретически возвращение «Лансера» все еще возможно, учитывая, что седаны Toyota (Camry) и Kia (K4) продолжают пользоваться на мировых рынках неплохим спросом и пока не собираются в отставку. 

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Спекулятивный рендер нового Mitsubishi Lancer

Пофантазировать на этот счет взялся независимый дизайнер Димас Рамадан из студии «Digimods Design», известной своими реалистичными проектами автомобилей, которые могут появиться в продаже в ближайшие годы. Художник подготовил рендеры нового поколения Lancer, основываясь на внешности последних новинок Mitsubishi.

По задумке цифрового дизайнера, Lancer 11 поколения обзаведется кардинально пересмотренным внешним видом со сложной головной светотехникой, отдельно стоящими бумерангообразными светодиодными дневными ходовыми огнями, узкой решеткой радиатора с хромированным рисунком, и большим воздухозаборником снизу.

Ровно все то, что раньше можно было увидеть в новом Mitsubishi ASX.

2026 mitsubishi lancer comes out of the cgi shadows because sedans really ain t dead yet 6 1
Спекулятивный рендер нового Mitsubishi Lancer

Корме седана независимый художник наделил С-образными фонарями, а также добавил крышке багажника небольшой встроенный «утиный» спойлер. 

Никакие технические подробности этого пока существующего лишь виртуально проекта не приводятся. 

Скоро из модельной линейке Mitsubishi будет выведен компактный седан Mirage, так что руководству автопроизводителя придется всерьез задуматься о том, продолжать вкладывать средства только в перспективный сегмент кроссоверов, либо дать последний шанс категории легковых 4-дверок. 

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Фото:Digimods Design

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