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«Гелендваген» для «небогатых» появится в 2027 году

Текст: Алексей Шмидт
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mercedes benz little g autocar render 2025 front quarter 1

Компания Mercedes-Benz ускоряет темпы разработки своего нового внедорожника начального уровня G-Class, который должен появиться в продаже в 2027 году и стать конкурентом предстоящего Land Rover Defender Sport.

Долгожданная модель немецкого автопроизводителя, которую прозвали «Little G» («маленький G»), станет родственником крупного и дорогого «Гелендвагена», но будет продаваться исключительно как электромобиль. 

Небольшой G-Class, главным преимуществом которого в сравнении с оригинальной моделью станет цена, впервые был анонсирован на автосалоне в Мюнхене в 2023 году. Машину задумывали как один из «Гелендвагенов», но меньших размеров и с другой технической «начинкой».

merc little g teaser
Официальный тизер нового внедорожника Mercedes

В отличие от братьев и сестер, которые построены на шасси с лестничной рамой, новый внедорожник штутгартского концерна будет использовать новую, более традиционную платформу компании – MB:EA цельной конструкции.

Для машины задумывается электрическая архитектура на 800 В и новый тяговый аккумулятор пятого поколения, который способен обеспечить этой модели дальнобойность без подзарядки на уровне 700 километров. 

Ожидается, что внешне «Little G» будет черпать вдохновение с актуального G-Class, но получит собственные дизайнерские решения. Одной из особенностей электрического внедорожника станет использование утилитарного облика с квадратным профилем и почти вертикальными поверхностями.

mercedes g580 front quarter tracking 1
Оригинальный Mercedes G-Class (G580)

Внутри машины сможет разместиться до пяти человек, а салон автомобиля получит современный внешний вид, похожий на седан CLA третьего поколения.

У новинки будет полноценная система полного привода со специальными режимами вождения, высокий дорожный просвет и пневматические амортизаторы.

Несмотря на позиционирование как «бюджетник», стоить мини-Гелендваген будет недешево. Инсайдеры предрекают цену внедорожника на уровне 70 тысяч фунтов стерлингов или 7,8-миллиона рублей по действующему курсу.

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Фото:Autocar, Mercedes-Benz

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