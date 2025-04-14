Новый вместительный 3-рядный кроссовер Lexus против Kia EV9: что о нем известно

Lexus известен тем, что старается не торопиться с выпуском совершенно новых моделей, тщательно готовя их к серийному производству. Недавно стало известно, что премиальный суббренд Toyota работает над новым 3-рядным кроссовером, который, по слухам, будет называться TZ. Накануне о нем раскрыли очередные подробности.
Ожидается, что новинка «Лексус» будет иметь общие основы с родственным Toyota bZ5X, став альтернативой бензиновому большому SUV Lexus TX.
Представить, как будет выглядеть такой автомобиль, взялся дизайнер «Theottle», воспользовавшись внешним обликом концепта электрического вседорожника компании, показанного еще в 2021 году.
Цифровой художник внес в дизайн шоу-кара 4-летней давности некоторые коррективы, наделив машину более традиционными блоками фар в стиле современных «Лексусов», дополнительными элементами освещения под ними, а также бампером со сложной конструкцией и слегка модернизированными задними фонарями.
Технических сведений о серийном кроссовере TZ пока крайне мало. Два года назад японцы подали заявку на регистрацию двух торговых марок TZ450e и TZ550e, которые намекали на то, что речь идет о чистых электромобилях.
В теории новый трехрядный «паркетник» Lexus мог бы получить батарею емкостью 77 кВт/ч, которая используется в новом кроссовере Lexus RZ, но учитывая большие размеры и увеличенный вес в «топовой» версии ему точно понадобится более крупный аккумулятор.
Конкурировать новинке предстоит с Kia EV9, который сейчас предлагается покупателям с тяговыми батареями емкостью 76,1 и 99,8 кВт/ч соответственно.
Точные сроки дебюта нового вместительного электрического кроссовера Lexus пока не раскрываются.