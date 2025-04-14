Новый вместительный 3-рядный кроссовер Lexus против Kia EV9: что о нем известно

Lexus известен тем, что старается не торопиться с выпуском совершенно новых моделей, тщательно готовя их к серийному производству. Недавно стало известно, что премиальный суббренд Toyota работает над новым 3-рядным кроссовером, который, по слухам, будет называться TZ. Накануне о нем раскрыли очередные подробности.

Ожидается, что новинка «Лексус» будет иметь общие основы с родственным Toyota bZ5X, став альтернативой бензиновому большому SUV Lexus TX.

Концепт Lexus Electrified SUV

Представить, как будет выглядеть такой автомобиль, взялся дизайнер «Theottle», воспользовавшись внешним обликом концепта электрического вседорожника компании, показанного еще в 2021 году.

Цифровой художник внес в дизайн шоу-кара 4-летней давности некоторые коррективы, наделив машину более традиционными блоками фар в стиле современных «Лексусов», дополнительными элементами освещения под ними, а также бампером со сложной конструкцией и слегка модернизированными задними фонарями.

Неофициальный рендер нового 3-рядного электрического кроссовера Lexus

Технических сведений о серийном кроссовере TZ пока крайне мало. Два года назад японцы подали заявку на регистрацию двух торговых марок TZ450e и TZ550e, которые намекали на то, что речь идет о чистых электромобилях.

В теории новый трехрядный «паркетник» Lexus мог бы получить батарею емкостью 77 кВт/ч, которая используется в новом кроссовере Lexus RZ, но учитывая большие размеры и увеличенный вес в «топовой» версии ему точно понадобится более крупный аккумулятор.

Неофициальный рендер нового 3-рядного электрического кроссовера Lexus

Конкурировать новинке предстоит с Kia EV9, который сейчас предлагается покупателям с тяговыми батареями емкостью 76,1 и 99,8 кВт/ч соответственно.

Точные сроки дебюта нового вместительного электрического кроссовера Lexus пока не раскрываются.