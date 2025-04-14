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Новый вместительный 3-рядный кроссовер Lexus против Kia EV9: что о нем известно

Текст: Алексей Шмидт
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Lexus известен тем, что старается не торопиться с выпуском совершенно новых моделей, тщательно готовя их к серийному производству. Недавно стало известно, что премиальный суббренд Toyota работает над новым 3-рядным кроссовером, который, по слухам, будет называться TZ. Накануне о нем раскрыли очередные подробности.

Ожидается, что новинка «Лексус» будет иметь общие основы с родственным Toyota bZ5X, став альтернативой бензиновому большому SUV Lexus TX.

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Концепт Lexus Electrified SUV

Представить, как будет выглядеть такой автомобиль, взялся дизайнер «Theottle», воспользовавшись внешним обликом концепта электрического вседорожника компании, показанного еще в 2021 году.

Цифровой художник внес в дизайн шоу-кара 4-летней давности некоторые коррективы, наделив машину более традиционными блоками фар в стиле современных «Лексусов», дополнительными элементами освещения под ними, а также бампером со сложной конструкцией и слегка модернизированными задними фонарями. 

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Неофициальный рендер нового 3-рядного электрического кроссовера Lexus

Технических сведений о серийном кроссовере TZ пока крайне мало. Два года назад японцы подали заявку на регистрацию двух торговых марок TZ450e и TZ550e, которые намекали на то, что речь идет о чистых электромобилях.

В теории новый трехрядный «паркетник» Lexus мог бы получить батарею емкостью 77 кВт/ч, которая используется в новом кроссовере Lexus RZ, но учитывая большие размеры и увеличенный вес в «топовой» версии ему точно понадобится более крупный аккумулятор. 

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Неофициальный рендер нового 3-рядного электрического кроссовера Lexus

Конкурировать новинке предстоит с Kia EV9, который сейчас предлагается покупателям с тяговыми батареями емкостью 76,1 и 99,8 кВт/ч соответственно. 

Точные сроки дебюта нового вместительного электрического кроссовера Lexus пока не раскрываются. 

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Фото:Theottle, Lexus

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