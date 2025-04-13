В Европе вспомнили, что у российской Lada Niva есть недорогая кемпер-версия

Популярность компактных автодомов, предназначенных для краткосрочных путешествий, за последние годы сильно выросла. То же самое произошло и с их ценами, особенно в Европе. Накануне испанский офис издания «Motor1» решил вспомнить, что в мире все еще существует недорогой кемпер. Причем делают его в России на базе одного устаревшего внедорожника.

Машина выпускается компанией Lux Form и представляет собой обычную Lada Niva в коммерческой версии со специальной надстройкой, переделанной в жилой отсек. Автодом выглядит максимально простым, но обладает всем, что необходимо для жизни в автомобиле во время путешествий, говорится в статье европейских журналистов.

Мобильный дом включает в себя кухню с конфоркой, раковиной, холодильником на 60 литров и шкафами для хранения, а также ванную комнату с туалетом и душем, гостиную на двух человек с откидным столом, 5-литровый бойлер, баки для чистой воды (на 70 литров) и резервуары для сточных вод (на 40 литров).

Жилой модуль идеально интегрирован в шасси-кабину Lada Niva, которая в дополнение ко всему обута в «грязевые» покрышки.

Кемперизированная «Нива» обладает оригинальным для этой модели полным приводом с «понижайкой» и блокировкой центрального дифференциала, а также дорожным просветом в 24,5 см, что позволяет ей заезжать туда, куда обычный дом на колесах пробраться не сможет.

В число минусов этого кемпера испанские журналисты занесли маломощный 1,7-литровый двигатель на 84 лошадиные силы, но зато похвалили его за цену.

В пересчете на европейскую валюту автодома на базе Lada Niva стоят около 18 тысяч евро или 1,7 миллиона рублей. Это гораздо дешевле, чем сейчас там предлагаются практически все их аналоги. Но есть нюанс.

Привезти в ЕС кемперы на базе «Нивы» сейчас невозможно как из-за санкций, так и из-за несоответствия двигателей таких машин экологическим стандартам выбросов вредных веществ в атмосферу. Поэтому европейцам пока остается только мечтать о подобных недорогих домах на колесах, сетуют авторы статьи.