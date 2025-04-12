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Mitsubishi выпустит новый недорогой кроссовер Model B от производителя iPhone

Текст: Михаил Романченко
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Компания Mitsubishi собирается начать продажи нового электромобиля, который расположится в сегменте SUV. Но, что самое интересное, это будет не совсем машина японского автопроизводителя. В качестве ее «исходника» выступит «паркетник», построенный тайваньским производителем iPhone.

Австралийский портал «Drive» опубликовал первое рендерное изображение этой новинки Mitsubishi.

Журналисты ссылаются на информацию издания «Automotive News», которая, в свою очередь, сообщает, что тайваньская фирма Foxconn собирается построить некий новый электромобиль Foxtron Model B по лицензии Mitsubishi.

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Неофициальный рендер нового кроссовера Mitsubishi Model B (Drive)

Премьеру этой машины ждут в первой половине 2026 года, а продавать будут как под маркой Forxtron, так и Mitsubishi.

Model B должен оказаться компактным кроссовером с высокой посадкой, по формату похожим на Kia EV3.

Его запас хода с батареей емкостью 60 кВт/ч может превысить отметку в 500 километров, а мощность варьироваться от 230 до 460 л.с. в зависимости от количества электромоторов (от одного до двух).

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Прототип Foxtron Model B, который может лечь в основу новой модели Mitsubishi

Длина машины должна составить 4320 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1530 мм, а размер колесной базы оказаться равным 2800 мм. 

Пока неясно, будет ли кроссовер Mitsubishi отличаться внешне от донора, выпущенного Foxconn, но ему точно предстоит примерить собственные шильдики.

Если машина действительно поступит в продажу, то ее главными конкурентами должны оказаться компактные электрические кроссоверы компаний Kia и MG.

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Фото:Drive

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