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Suzuki выпустит новый недорогой автомобиль с открытым верхом

Текст: Алиса Шашкова
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Маленький родстер Suzuki Cappuccino, снятый с конвейера более 25 лет назад, может вернуться в виде нового конкурента Mazda MX-5. По крайней мере такие слухи следуют из Японии, где инсайдеры утверждают, что до премьеры недорогой модели Suzuki с открытым верхом остается несколько лет.

Напомним, оригинальный Suzuki Cappuccino выпускался в период с 1991 по 1998 год. Машина пользовалась высокой популярностью в Японии, поэтому ее возрождение поклонники такого вида автомобилей могут встретить ажиотажным спросом.

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Спекулятивный рендер нового Suzuki Cappuccino

Ожидается, что с точки зрения стиля воскресший родстер «Сузуки» станет отсылкой к концепт-кару Misano, представленному компанией в 2021 году. Футуристичные линии этого прототипа вызвали настоящий фурор, поэтому дизайнеры Suzuki не могли не использовать их в своем новом проекте. 

По слухам, длина воскрешенного Cappuccino составит ровно 4-метра, а ширина будет равна ориентировочно 1,7-метрам. 

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Спекулятивный рендер нового Suzuki Cappuccino

Приводить в движение 2-местную заднеприводную машину предстоит 1,3-литровому трехцилиндровому турбированному двигателю, который появится под капотом родстера Suzuki в результате сотрудничества с Toyota.

Максимальная мощность мотора составит 150 лошадиных сил, а ассистентом для него выступит как 6-скоростная «механика», так и 8-диапазонный классический «автомат».

Презентация нового поколения родстера Suzuki Cappuccino должна состояться в 2027 году. 

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Фото:BestCarWeb

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