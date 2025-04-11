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Уникальный гиперкар для эмиратского шейха, который так и не смог превзойти McLaren и Porsche, продают за 3,4 млн долларов

Текст: Алиса Шашкова
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Mercedes-Benz Lotec C1000 является единственным в своем роде гиперкаром, разработанным для эмиратского нефтяного магната в 90-х. Машина, которую недавно вновь выставили на продажу, была создана для того, чтобы превзойти рекорды скорости McLaren и Porsche, но в итоге это так и не сделала.

Lotec C1000 появился на свет в 1995 году. Автомобиль создавался с нуля для эмиратского шейха, личность которого до сих пор засекречена.

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Mercedes Lotec C1000

Гиперкар носил шильдики Mercedes-Benz, но фактически «Мерседесом» не являлся даже несмотря на использование многих компонентов и деталей штутгартского автопроизводителя (в том числе двигатель).

Приводил в движение машину мотор V8 с двойным турбонаддувом, который был способен развивать свыше 1000 лошадиных сил.

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Теоретически Lotec C1000 мог разгоняться от 0 до 100 километров в час всего за 3,2-секунды, а его потенциальная максимальная скорость оценивалась в 431 км/ч.

Это могло сделать автомобиль быстрее любого той эпохи, включая McLaren F1 и Porsche GT1. Но, к сожалению, динамика машины так и осталась «теоретической» гипотезой, поскольку гиперкар так ни разу не испытали на треке. 

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Сейчас этот автомобиль продает французский аукционный дом «DuPont», который оценивает стоимость машины в 3 миллиона 400 тысяч долларов или 284 миллиона рублей. 

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Фото:Mercedes-Benz

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