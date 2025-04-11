C завода Kia украли 900 двигателей: в воровстве подозревают его сотрудников

Воры украли более 900 двигателей с предприятия компании Kia в Индии за период около 5 лет. Как именно моторы вывозились с завода и куда были направлены до сих пор неизвестно, но местная полиция уже расследует это преступление.

Силовые агрегаты Kia были украдены со сборочного завода Kia неподалеку от города Пенуконда (штат Андхра-Прадеш). Обнаружить кражу удалось только в этом году после проведения аудита деятельности предприятия за последние несколько лет.

В полиции поделились некоторыми подробностями о таком дерзком преступлении. По их словам, первые кражи начались еще в 2020 году, а ворами были не посторонние люди, а сотрудники завода, которые сейчас уже не работают на предприятии.

Двигатель Kia Seltos

Кроме того, не исключено, что некоторые замешанные в вывозе моторов с завода лица по-прежнему занимают на нем определенные крупные посты.

Первоначально полицейские подозревали, что моторы перенаправлялись с других предприятий и «терялись» по дороге, но затем стало понятно, что двигатели вывозили с самого завода Kia, где выпускаются модели Sonet, Carens, Syros и Seltos для внутреннего индийского рынка.

Ежегодно это предприятие выпускает от 300 до 400 тысяч автомобилей. Это объясняет тот факт, что даже сотни двигателей на таком крупном производстве не были учтены в течение нескольких лет.