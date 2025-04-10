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Корейский бизнес-седан, бросающий вызов Audi, BMW и Mercedes, готовится к обновлению

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Текущая итерация большого седана Genesis G90 находится в строю в 2021 году, конкурируя в своем сегменте с такими грандами как Mercedes S-Class, BMW 7-Series и Audi A8. В ближайшее время ее ожидает плановая модернизация, которая, по слухам, пройдет под эгидой внешности концепт-кара X Gran Coupe. 

Как поменяется корейская бизнес-четырехдверка на днях продемонстрировали цифровые художники студии «NYMammoth», примерив серийному седану «передок» шоу-кара образца 2025 года.

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Genesis X Gran Coupe

Авторы рендеров предполагают, что обновление G90 привнесет в его экстерьер новую переднюю панель, в том числе более широкую затемненную решетку радиатора и переработанные фары, соответствующие современному языку дизайна бренда. 

По аналогичному сценарию недавно прошел рестайлинг кроссовера GV80, который обзавелся переделанным «грилем» и скрытыми выхлопными трубами. 

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Слева – дорестайлинговый седан Genesis G90, справа – рендер обновленного G90

Внутри реформенного Genesis G90 может дебютировать новый 27-дюймовый OLED-дисплей, объединяющий в себе цифровую комбинацию приборов и мультимедийную систему. 

Вместе с новым дизайном седан может приобрести самые современные системы безопасности и водительские ассистенты, в том числе удаленную интеллектуальную систему парковки.

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Неофициальный рендер обновленного Genesis G90

Технические изменения корейской премиальной 4-дверки могут включить в себя дебют у машины усовершенствованной трансмиссии и более широкой линейки двигателей.

В случае с кроссовером GV80 базовым мотором оказался 2,5-литровый 4-цилиндровый ДВС, развивающий 304 лошадиные силы, а на вершине гаммы расположился 3,5-литровый V6, выдающий 380 л.с.

Премьера реформенного Genesis G90 должна состояться в течение 2025 года. 

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Фото:NYMammoth

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