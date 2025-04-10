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Рамная Toyota, стихией которой является бездорожье, сменит имидж радикальным образом

Текст: Алексей Шмидт
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Toyota активно взялась за развитие своей линейки внедорожников, обновив практически весь свой модельный ряд в этом сегменте и готовясь к его расширению. 

Одним из ее немногочисленных автомобилей, который все еще ожидает модернизации, является рамный вездеход Fortuner, известный своими отличными качествами, демонстрируемыми на бездорожье. 

Вскоре эта модель перейдет в долгожданное новое поколение. Какие перемены ее ждут в связи с этим событием накануне выяснила зарубежная пресса и независимые художники студии «Digimods Design».

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Неофициальный рендер нового поколения Toyota Fortuner

От нового Fortuner ожидают радикальных изменений в экстерьере и интерьере. Машине может достаться более угловатый кузов, другая решетка радиатора, светодиодные дневные ходовые огни нового дизайна и переработанный бампер, который придаст автомобилю агрессивный внешний вид.

Сзади Fortuner может приобрести перелицованные фонари и новую дверь багажника, а также выхлопные отверстия, расположенные по обе стороны нового бампера. 

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Неофициальный рендер нового поколения Toyota Fortuner

Внутри внедорожника ждут появления более качественных материалов отделки и более комфортной с точки зрения простора компоновки сидений.

Кроме того, известный своей проходимостью автомобиль Toyota с большой долей вероятности приобретет полностью цифровую комбинацию приборов и мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем и поддержкой беспроводных интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay. 

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Платформа TNGA-F, на которой, по слухам, построят новый Toyota Fortuner

Переход в новую генерацию может превратить Fortuner в гибридный автомобиль, но не классический бензино-электрический, а «мягкий». Связку 2,8-литровому «дизелю» может составить 48-вольтовый стартер-генератор, который повысит его топливную эффективность и экологичность. Мощность силовой установки должна составить около 201 лошадиной силы и 500 Нм крутящего момента.

Альтернативным вариантом может оказаться новый бензиновый турбомотор, который заменит существующий в гамме этой модели 2,7-литровый бензиновый «атмосферник». 

Продавать машину будут как в варианте с механической коробкой передач, так и автоматической, а также в версиях 2WD и 4WD. В продажу новинка Toyota должна поступить в конце 2025 – начале 2026 года. 

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Фото:Digimods Design/YouTube

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