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Кроссовер Mitsubishi за 2 млн рублей удивил одним очень важным показателем

Текст: Михаил Романченко
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Кроссовер Mitsubishi Xforce появился в модельной гамме японского автопроизводителя почти 2 года назад. Автомобиль был адресован по большей части развивающимся странам, из-за чего позиционировался как бюджетник.

Недавно эта модель получила в довесок к полуторалитровому «атмосфернику» мощностью 105 лошадиных сил гибридную силовую установку, а теперь ей пришел черед пройти очередные независимые испытания на безопасность, которые удивили своими результатами.

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Mitsubishi Xforce

Компактный «паркетник» Mitsubishi проверили в организации ASEAN NCAP New Car Safety Assessment Program, разбив в краш-тестах. По результатам испытаний машине был присвоен наивысший рейтинг безопасности в 5 звезд. 

В резюме организации, проводившей тесты, говорится, что кабина машины оставалась стабильной и обеспечивала достаточную защиту в особенности пассажиров-детей.

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Краш-тест кроссовера Mitsubishi Xforce

Кроме того, Xforce отлично показал себя с точки зрения работы водительских ассистентов: эффективность системы автоматического торможения соответствовала протоколу ASEAN NCAP, а датчики обнаружения «слепых» зон срабатывали как положено. 

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Напомним, длина Mitsubishi Xforce составляет 4390 мм, ширина равна 1810 мм, а высота 1660 мм. Расстояние между осями машины – 2650 мм, масса – 1,2-тонны. 

Одним из последних рынков сбыта, где недавно появился этот кроссовер, стал Вьетнам. Там за такие машины сейчас просят от 620 миллионов донгов или 2 миллиона 50 тысяч рублей по текущему валютному курсу. 

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Фото:Mitsubishi, ASEAN NCAP

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